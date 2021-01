O América pode perder a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro para a Chapecoense na próxima quinta-feira (21), quando o time catarinense recebe a Ponte Preta, às 17h45, na Arena Condá. Isso é possível por causa do empate sem gols do Coelho com o Brasil-RS, nesta terça-feira (19), no Estádio Bento Freitas, em Caxias do Sul, na partida que abriu a 36ª rodada da competição.

Com o resultado, o time do técnico Lisca chegou aos 69 pontos e segue na primeira colocação da Segunda Divisão nacional. Mas a Chapecoense, que é segunda colocada e única rival do América na briga pela taça, tem 67 e vencendo a Macaca chega aos 70.

Nas duas últimas rodadas, os mineiros encaram o Confiança, em Aracaju, e o Avaí, na última rodada, no Independência. Os catarinenses, após o compromisso diante da Ponte Preta, jogam contra o Operário-PR, em Ponta Grossa, e Confiança, na Arena Condá.

O jogo

Assim como já tinha acontecido no empate por 1 a 1 com o vice-lanterna Botafogo-SP na última sexta-feira (15), no Independência, o América esteve longe de apresentar o bom futebol que foi sua marca na Série B 2020 em Pelotas.

Nem mesmo a vantagem de ter um jogador a mais a partir dos 19 minutos do segundo tempo, quando Bruno Santos, do Brasil-RS, foi expulso, fez com que a equipe de Lisca melhorasse sua produção.

Teve a posse da bola, o jogo acontece quase que somente no campo adversário, mas pouco foi criado pelo Coelho, que agora fica na dependência do resultado da Chapecoense para saber se seguirá na liderança da competição.

A partida contra o Confiança será no próximo sábado, às 16h30, no Estádio Batistão, em Aracaju.

A FICHA DO JOGO

BRASIL-RS 0

Rafael Martins (Marcelo); Rodrigo Ferreira (Felipe Albuquerque), Héverton, Diego Ivo e Bruno Santos; Souza, Rafael Vinícius (Bruno Matias e Matheus Oliveira (Pablo); Mathezinho (Matheus Mendes), Dellatorre e Bruno José. Técnico: Cláudio Tencati

AMÉRICA 0

Airton; Joseph (Marcelo Toscano), Messias, Anderson Jesus (Eduardo Bauermann) e João Paulo; Zé Ricardo (Lohan), Juninho e Alê; Ademir, Vitão (Neto Berola) e Felipe Azevedo (Calyson). Técnico: Lisca

DATA: 19 de janeiro de 2021

ESTÁDIO: Bento Freitas

CIDADE: Pelotas (RS)

MOTIVO: 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Salim Fende Chavez, auxiliado por Vitor Carmona Metestaine e Fabio Rogerio Baesteiro, todos de São Paulo

CARTÃO VERMELHO: Bruno Santos (Brasil-RS)

CARTÃO AMARELO: Anderson Jesus (América)