Assim como havia acontecido no primeiro turno, América e Juventude empataram por a 1 a 1

A série de invencibilidade do América no Campeonato Brasileiro chegou a oito jogos. Na noite deste sábado (9), o time comandado por Vagner Mancini empatou com o Juventude, por 1 a 1, em Caxias do Sul. Juninho abriu o placar para o Coelho, e Dawhan empatou para a equipe gaúcha.

Com o empate, o América chegou a 31 pontos e ocupa a décima colocação. Na segunda-feira, Cuiabá e São Paulo se enfrentam. O Coelho torce por um empate para não perder posições no complemento desta rodada.

No próximo compromisso, os comandados por Mancini enfrentam outro time gaúcho. Na quarta-feira (13), às 21h30, será a vez de encarar o Internacional, no Beira-Rio.

América abre o placar com Juninho

O América saiu à frente aos 10 minutos do primeiro tempo. Marlon avançou pela esquerda, invadiu a área e fez cruzamento na cabeça de Juninho.

O capitão do Coelho finalizou sem chances para o goleiro Douglas: 1 a 0.

Cavichioli salva o Coelho

Em desvantagem no placar, o Juventude teve boas chances para empatar bloqueadas por Matheus Cavichioli.

Primeiro, o goleiro do América parou um cabeceio de Marcos Vinicios e ainda defendeu o rebote do camisa 77. Depois, saiu nos pés do mesmo atacante dos donos da casa, corrigindo erro de Eduardo Bauermann.

Empate do Juventude

As boas intervenções de Cavichioli, entretanto, não foram suficientes para que o América fosse para o intervalo com resultado favorável.

Aos 42 minutos, Guilherme Castilho cobrou escanteio e Dawhan desviou de cabeça. Lucas Kal tentou cortar, mas o VAR confirmou que a bola já havia ultrapassado a linha: 1 a 1.

Segundo tempo de poucas chances

Ao contrário da etapa inicial, o segundo tempo não teve tantas chances claras de gol. Pelo lado do Coelho, Vagner Mancini chegou a alterar o ataque e recorreu a Fabrício Daniel e Rodolfo.

Entretanto, as substituições não foram suficientes para que o América encontrasse o caminho do segundo gol.

JUVENTUDE 1 X 1 AMÉRICA

JUVENTUDE

Douglas Friedrich; Michel, Rafael Forster, Vitor Mendes e William Matheus; Dawhan, Jadson (Wescley) e Guilherme Castilho; Marcos Vinicios, Paulinho Bóia e Ricardo Bueno

Técnico: Marquinhos Santos

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira (Anderson), Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê (Juninho Valoura); Ademir (Marcelo Toscano), Ribamar (Fabrício Daniel) e Felipe Azevedo (Rodolfo)

Técnico: Vagner Mancini

DATA: 9 de outubro de 2021 (sábado)

LOCAL: Alfredo Jaconi

CIDADE: Caxias do Sul (RS)

MOTIVO: 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Alexandre Vargas Tavares de Jesus, auxiliado por Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Luiz Claudio Regazone, todos do Rio de Janeiro

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

CARTÃO AMARELO: Jadson, Dawhan, William Matheus, Rafael Forster e Marcos Vinicios (Juventude); Ricardo Silva, Ademir e Alê (América)

GOLS: Juninho (América), aos 10 minutos, e Dawhan (Juventude), aos 42 minutos do primeiro tempo