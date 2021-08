Depois de três derrotas seguidas, o América melhorou, mas não o suficiente para voltar a celebrar uma vitória. Foi assim contra o Grêmio, no empate em 1 a 1, na Arena do Grêmio, e diante do Atlético-GO, pelo mesmo placar, neste domingo (1), no estádio Antônio Accioly, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

E olha que o Coelho abriu o placar do jogo ante o Dragão com Ademir, porém, cedeu a igualdade, em tento anotado por Baralhas, ambos os gols no primeiro tempo.

Com isso, o Alviverde segue na zona de rebaixamento, em 18° lugar, com 11 pontos, dois a menos que o Cuiabá, o 16° colocado e primeiro fora do Z-4.

Sem vencer há cinco partidas, o América se prepara para enfrentar o Fluminense, no domingo (8), às 16h, no Independência, pela 15ª rodada.

O jogo

Com a estreia do lateral-direito Patric e a presença de Ademir, que completou seu sétimo confronto pelo Coelho e não pode mais atuar por outro clube neste Brasileirão, o América abriu o placar com o Fumacinha aos 12 minutos. Aos 19, o Atlético-GO chegou ao empate com Baralhas. Os mineiros ainda construíram outras oportunidades, mas falharam nas finalizações.

O Dragão voltou melhor para a segunda etapa. E chegou as estufar as redes, aos 5 minutos, com André Luís. O VAR, no entanto, foi acionado, e a arbitragem assinalou impedimento no lance. Sorte para o Alviverde, que não teve tanta força ofensiva e acabou deixando o gramado com o empate.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1

Maurício Kozlinkski; Dudu (Arnaldo), Wanderson, Eder e Natanael; Willian Maranhão, Baralhas e Arthur Gomes (Toró); André Luís (João Paulo), Zé Roberto (Lucão) e Janderson (Ronald)

Técnico: Eduardo Barroca

AMÉRICA 1

Matheus Cavichioli; Patric, Bauermann, Ricardo Silva e Alan Ruschel; Ramon (Juninho), Juninho Valoura (Chrigor) e Alê; Felipe Azevedo (Rodolfo), Fabrício Daniel (Geovane) e Ademir (Toscano)

Técnico: Vagner Mancini

DATA: 1° de agosto de 2021 (domingo)

LOCAL: Antônio Accioly

CIDADE: Goiânia (GO)

MOTIVO: 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Douglas Marques das Flores, auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho e Luiz Alberto Andrini Nogueira, todos de São Paulo

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

CARTÕES AMARELOS: Marlon Freitas, Baralhas, André Luís, Toró (Atlético-GO)

GOLS: Ademir aos 12 minutos e Baralhas aos 19 do primeiro tempo