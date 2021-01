O América cumpriu sua principal missão na temporada: o acesso à Primeira Divisão, sacramentado no empate em 0 a 0 com o Náutico, na última terça-feira (12). O passo seguinte seria a briga pelo título da competição, mas, aliado ao resultado passado, o 1 a 1 com o Botafogo-SP, nesta sexta (15), no Independência, tornou mais difícil a busca por esse objetivo.

O Coelho chegou aos 68 pontos, dois a mais que a Chapecoense, vice-líder. Só que a equipe catarinense ainda joga pela 35ª rodada e pode reassumir a ponta, caso supere o Vitória, no domingo (17), às 16h, no Barradão.

Os gols da partida realizada no Horto foram marcados por Victor Bolt aos 33 minutos do primeiro tempo, para o Botafogo-SP, e Messias, de pênalti, aos 32 da segunda etapa, empatando para o América.

O Coelho volta a campo na terça (19), às 16h, diante do Brasil de Pelotas, no Bento Freitas.

AMÉRICA 1 X 1 BOTAFOGO-SP

Motivo: 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Estádio: Independência

Cidade: Belo Horizonte

Arbitragem: Diego Pombo Lopez, auxiliado por Elicarlos Franco de Oliveira e Fernandes Bruno e Jucimar dos Santos Dias, todos da Bahia

Cartões amarelos: Léo Passos, Felipe Augusto e Daniel Borges (América); Ronald, Raniele, Romão, Moacir Júnior e Jeferson (Botafogo-SP)

Gols: Victor Bolt aos 33 minutos do primeiro tempo; Messias aos 32 do segundo tempo

AMÉRICA

Airton; Daniel Borges (Neto Berola), Messias, Anderson e Sávio (Kawuê); Zé Ricardo, Juninho e Alê; Léo Passos (Toscano), Rodolfo (Vitão) e Felipe Augusto (Geovane)

Técnico: Lisca

BOTAFOGO-SP

Igor; Raniele, Róbson, Walisson Maia e Romão; Val, Victor Bolt (Elicarlos) e Bady (Matheus Índio); Jeferson (Luketa), Judivan (Emerson) e Ronald (Ortega)

Técnico: Moacir Júnior