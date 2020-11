Quem analisa friamente o retrospecto entre América e Internacional vê o Coelho como “freguês” em números absolutos. Em 23 partidas, venceu apenas quatro, perdeu 13 e foram seis os empates. Quando se faz o recorte dos mata-matas ou da disputa mais importante entre eles, a história muda. E o time do técnico Lisca encara os gaúchos nesta quarta-feira (11), às 21h30, no Beira-Rio, no jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil, tentando aumentar a vantagem americana.

Essa história começa em 1998, quando os dois clubes fizeram um dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. Após cada equipe vencer em casa por 1 a 0, o América se classificou nos pênaltis, vencendo por 4 a 2.

Lisca inicia nesta quarta-feira mais um grande desafio no comando do América, encarando o Internacional pelas quartas de final da Copa do Brasil Lisca inicia nesta quarta-feira mais um grande desafio no comando do América, encarando o Internacional pelas quartas de final da Copa do Brasil

Em 2000, Coelho e Colorado caíram no mesmo grupo da primeira fase da Copa Sul-Minas. Os americanos levaram a melhor, venceram a chave e arrancaram para a conquista de um dos maiores títulos da sua história.

Na Copa do Brasil de 2013, novo duelo entre os clubes, agora na terceira fase da competição. E o Internacional levou a melhor, com o destaque sendo o argentino D’Alessandro, que balançou a rede nos dois jogos.

Série B

A última disputa importante entre americanos e colorados foi pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro de 2017.

A batalha durou até a última rodada, mas a taça ficou com o América, que terminou o torneio com dois pontos a mais que o Internacional (73 a 71), que voltou à elite como vice-campeão da Segundona.

Times

O América deve ter força máxima para encarar o Internacional, sem contar o zagueiro Eduardo Bauermann, machucado há mais de um mês. Messias, com cansaço muscular, chegou a ser dúvida mas encara o Colorado.

No Internacional, a novidade será a estreia do técnico Abel Braga no lugar de Eduardo Coudet, que deixou o clube gaúcho para dirigir o Celta, da Espanha. O artilheiro Thiago Galhardo, que estava suspenso na Série A, volta ao time.

A FICHA DO JOGO

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba;Rodinei, Zé Gabriel, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick e Praxedes (Marcos Guilherme); Thiago Galhardo e Abel Hernández. Técnico: Abel Braga

AMÉRICA

Matehus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Anderson Jesus e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Geovane (Alê); Ademir, Rodolfo e Felipe Azevedo. Técnico: Lisca

DATA: 11 de novembro de 2020

HORÁRIO: 21h30

ESTÁDIO: Beira-Rio

CIDADE: Porto Alegre

MOTIVO: Jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil

ARBITRAGEM: Caio Max Augusto Vieira, auxiliado por Jean Márcio dos Santos e Vinicius Melo de Lima; todos do Rio Grande do Norte

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

TRANSMISSÃO: Globo e Sportv 2