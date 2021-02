Após as vitórias de Atlético e Cruzeiro sobre o Bolívar, por 3 a 1 e 1 a 0, respectivamente, será a vez do América encarar o time boliviano. O jogo-treino acontece nesta terça-feira (23), às 10h, no CT Lanna Drumond, como parte da preparação do Coelho para o Mineiro e da equipe de La Paz em sua pré-temporada.

Embora não seja uma partida oficial, o confronto com o Bolívar, clube que vai disputar a Libertadores, é visto de uma forma diferente pelos comandados de Lisca.

"Um jogo que vai mostrar ao treinador onde trabalhar mais, situações que temos de melhorar. E um nível alto, contra um time de Libertadores. Isso vai nos fazer crescer muito. Vai ser um jogo-treino com nível um pouquinho maior. Importante para melhorar nossa preparação", afirmou o volante Juninho.

Após este duelo, o Alviverde terá mais três dias de trabalho, visando ao primeiro desafio no Estadual, marcado para sábado, às 19h, contra o Boa, no Independência.

“O América chega forte para o Campeonato Mineiro. Vamos tentar buscar a final. Queremos fazer diferente, quero disputar uma decisão com a camisa do América. Temos condições para isso”, disse o atacante Felipe Azevedo.