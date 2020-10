Antes de decidir a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (4), contra o Corinthians, no Independência, o América busca a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, diante do Avaí, neste sábado (31), às 19h, na Ressacada, em Florianópolis.

O Coelho não depende só dele para assumir a ponta da Segundona. Mas entrará em campo sabendo se isso será possível. A líder Chapecoense joga também neste sábado, mas às 16h30, contra o Confiança, no Estádio Batistão, em Aracaju.

Matheus Cavichioli tem sido um dos destaques do time do América no bom momento vivido pelo clube na Série B do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil

Se o time catarinense não vencer os sergipanos, o América será líder da Série B em caso de vitória sobre o Avaí. Se a Chape empatar, e o Coelho ganhar, os dois clubes empatam com 38 pontos, mas os americanos levarão vantagem no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias, pois terão 11 a 10.

Dúvidas

Os dois objetivos são importantes para o time do técnico Lisca, mas o jogo do Corinthians é muito mais decisivo e ainda vale uma premiação de R$ 3,3 milhões, que é a cota paga aos clubes que jogam as quartas de final da Copa do Brasil 2020, etapa que o Coelho nunca alcançou na competição na sua história.

Este cenário, num momento em que a equipe encara uma maratona de jogos, com certeza provocará impacto na escalação americana. A tendência é de que Lisca mande a campo na Ressacada um time alternativo, mesclado com titulares em melhores condições físicas e reservas.

No Avaí, que vem de duas derrotas seguidas, o técnico Geninho vive mais um momento de instabilidade e o clube tenta nova reaproximação do G-4, grupo que garante vaga na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem.

A FICHA DO JOGO

AVAÍ

Lucas Frigeri; Iury, Betão, Alan Costa e João Lucas; Ralf (Leandrinho), Jean Martim, Pedro Castro e Valdívia; Getúlio e Gastón Rodríguez (Ronaldo Silva). Técnico: Geninho

AMÉRICA

Matehus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson Jesus e Sávio; Zé Ricardo e Juninho (Geovane); Felipe Augusto, Alê e Marcelo Toscano; Rodolfo. Técnico: Lisca.

DATA: 31 de outubro de 2020

HORÁRIO: 19h

ESTÁDIO: Ressacada

CIDADE: Florianópolis

MOTIVO: 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Edna Alves Batista, auxiliada por Amderson José de Moraes Coelho e Evandro de Melo Lima, todos de São Paulo

TRANSMISSÃO: Sportv e Premiere