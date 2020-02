Nesta segunda-feira (17), Coimbra e América encerram a sexta rodada do Campeonato Mineiro, às 20h30, no Independência. O time de Contagem busca seu primeiro triunfo na competição – até aqui, foram três empates e duas derrotas. Ao Coelho, está em jogo a invencibilidade no torneio, nesta que será a primeira partida de Lisca na Arena do Horto, no comando do alviverde.

Por enquanto, o treinador americano dirigiu a equipe em três duelos fora do Indepa: os empates com Santos-AP, no Zerão, pela Copa do Brasil, e Cruzeiro, no Mineirão, pelo Estadual, e a vitória sobre o Villa Nova, no Castor Cifuentes, também pelo Mineiro.

Curiosamente, apesar de o duelo desta segunda ser no Horto, Lisca continua na condição de visitante. Isso porque o mando do jogo é do Coimbra. O que não diminui o ímpeto e o brio do técnico alviverde na busca por mais um resultado positivo – nesta edição, o time da capital computa três vitórias e dois empates.

“Ainda falta mais da metade do campeonato. Há muita coisa a ser feita. Claro que estar na parte de cima (da tabela) dá mais confiança. A virada (sobre o Villa, por 2 a 1) deu mais espírito competitivo ao América”, destacou o comandante, alvo de elogios vindos do elenco do Coelho, em um tom um tanto quanto cômico.

“Brinquei com pessoal que a gente saiu do céu para o inferno, no bom sentido (risos). O Felipe Conceição (ex-treinador do América) era um cara mais tranquilo e sereno. E o Lisca é doido mesmo. Ele fala que não, mas é maluco (risos). Só que é um cara super do bem. A loucura dele é um símbolo, ele é muito competente”, ressaltou o meio-campista Alê, que soma dois gols neste Mineiro.

Apenas dois jogadores do plantel americano superam Alê no quesito bolas na rede neste Estadual: os atacantes Ademir e Rodolfo, cada um deles com três tentos. “Uma briga sadia (pela artilharia). Estou feliz por ele (Ademir); espero que ele e eu possamos fazer mais gols. O importante é ajudar o América”, disse Rodolfo.

E como será o duelo desta noite, Alê? “Acho que vamos nos sentir em casa. (O Independência) é onde mandamos nossos jogos. Mas é preciso ter atenção. Esperamos conseguir a vitória”, afirmou.

Coimbra

O confronto marcará também o reencontro do goleiro Glaycon, do Coimbra, com sua ex-equipe. “Sou muito agradecido ao América, devo muito ao clube. Tomara que seja um reencontro legal. Esperamos estar focados e conquistar essa tão sonhada primeira vitória ao Coimbra. Dentro de casa, não podemos deixar de pontuar”, destacou o arqueiro.

COIMBRA X AMÉRICA

Motivo: 6ª rodada do Campeonato Mineiro

Estádio: Independência

Horário: 20h30

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Marcus Vinícius Gomes e Felipe Alan Costa de Oliveira

COIMBRA

Glaycon; Alex Silva, Breno, Carciano e Lucas Hipólito; Thomás, Kauê e Thalis; Bruno Rocha, Daniel Penha e Bádio.

Técnico: Diogo Giacomini.

AMÉRICA

Airton; Diego Ferreira, Lucas Kai, Eduardo Bauermann e Sávio; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Felipe Augusto, Ademir e Rodolfo

Técnico: Lisc