Um ponto em seis disputados, muita reclamação com as arbitragens, Lisca suspenso e a necessidade de voltar a vencer. Este é o cenário do América, que tenta voltar a sorrir na Série B do Campeonato Brasileiro. Para isso, busca um triunfo neste sábado (5), às 18h30, no Rei Pelé, contra o CSA, em partida válida pela 26ª rodada.

Vindo de empate com o lanterna Oeste e derrota no clássico contra o Cruzeiro, o Coelho tem 44 pontos, seis a menos que a líder Chapecoense. A Chape ampliou sua vantagem na última rodada, ao bater o Cuiabá e ter se beneficiado com o resultado negativo do alviverde.

Expulso diante do Cruzeiro, por conta de uma série de reclamações ao longo do confronto, Lisca não comandará o América neste sábado. Caberá aos auxiliares Cauan de Almeida e Marcio Hahn dirigirem o time à beira do campo perante os alagoanos.

Já o CSA está invicto há quatro jogos; venceu três e empatou na última rodada, no clássico ante o CRB.

América fechou nessa sexta-feira (4) a preparação para o duelo deste sábado

CSA X AMÉRICA

Motivo: 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 5/12/2020 (sábado)

Horário: 18h30

Estádio: Rei Pelé

Cidade: Maceió (AL)

Arbitragem: Alexandre Vargas Tavares de Jesus, auxiliado por Thiago Rosa de Oliveira e Thiago Gomes Magalhães, todos do Rio de Janeiro

Transmissão: Premiere

CSA

Bruno Grassi; Diego Renan, Cléberson, Castán e Rafinha (Norberto); Cedric, Marquinhos e Nadson; Gabriel, Rodrigo Pimpão e Paulo Sérgio

Técnico: Mozart

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson e João Paulo; Geovane (Flávio), Juninho e Alê; Ademir, Felipe Azevedo e Rodolfo

Técnico: Cauan de Almeida e Marcio Hahn