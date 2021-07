Vindo de três derrotas consecutivas, o América tem a missão de encerrar a sequência negativa contra um gigante, que, assim como a equipe mineira, amarga um lugar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Grêmio e Coelho se enfrentam neste sábado (24), às 17h, na Arena do Grêmio, tentando escapar do grupo dos quatro últimos colocados.

E um dos problemas do Alviverde, até agora, está nos confrontos diretos contra o Z-4. O time vem encontrando dificuldades com rivais que figuram ou flertam com a degola.

O caso mais recente foi contra o Sport, que venceu o duelo com o América, dentro do Independência, por 1 a 0, na última rodada. O revés fez com que os pernambucanos ultrapassassem o time mineiro na classificação.

Outro candidato ao rebaixamento, o Cuiabá também arrancou pontos do Coelho em Belo Horizonte, no empate por 0 a 0, na quarta rodada do Brasileiro.

O Juventude, que possui apenas quatro pontos a mais que o Coelho e está próximo ao Z-4, também não perdeu pontos no embate com os mineiros. Assim como os demais, os gaúchos vieram ao Horto e não perderam, levando um ponto para Caxias, após empate por 1 a 1, pela sexta jornada.

"O que nos incomoda é a falta de resultado. A gente vem fazendo bons jogos, mas no detalhe deixamos escapar (a vitória). Nos dois últimos duelos, inclusive, foi assim, com os adversários fazendo o gol. Não podemos deixar de acreditar no trabalho que está sendo feito. A bola vai voltar a entrar, e vamos emplacar uma série de resultados positivos para engrenar no campeonato", afirmou o lateral Alan Ruschel.

Momentos diferentes

Contra o Grêmio, as equipes se enfrentam em cenários parecidos, mas em momentos distintos. Se o América não vence há três jogos, o Tricolor soma um empate e uma vitória nas últimas duas rodadas, sob o comando de Felipão.

"O América tem que se portar como vem se portando, encarar o Grêmio de maneira séria, um adversário muito difícil. Temos que ir bem e enfrentar da melhor maneira possível para conseguir mais uma vitória fora de casa", disse Ruschel.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO

Gabriel Chapecó; Paulo Miranda, Ruan e Rodrigues; Vanderson, Fernando Henrique, Victor Bobsin, Jean Pyerre e Guilherme Guedes; Alisson e Diego Souza

Técnico: Felipão

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Anderson (Ricardo Silva), Eduardo Bauermann e Zé Vitor; Eduardo (Diego Ferreira), Juninho Valoura, Juninho, Felipe Azevedo e Alan Ruschel; Fabrício Daniel e Chrigor (Carlos Alberto ou Ademir)

Técnico: Vagner Mancini

DATA: 24 de julho de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 17h

LOCAL: Arena do Grêmio

CIDADE: Porto Alegre (RS)

MOTIVO: 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Alisson Sidnei Furtado, auxiliado por Fábio Pereira e Cipriano da Silva Sousa, todos de Tocantins

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

TRANSMISSÃO: Premiere