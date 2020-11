América e Juventude fazem um confronto direto envolvendo integrantes do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (24), a partir das 21h30, no Estádio Independência. O jogo é válido pela 23ª rodada da competição.

Vice-líder, com 40 pontos, o Coelho tem a chance com uma vitória de abrir seis pontos de vantagem em relação ao quinto colocado, o que seria uma “gordura” considerável na briga pelo acesso à Série A do Brasileirão.

O América, de Lisca, tem a chance de abrir boa vantagem em relação ao sexto colocado da Série B na noite desta terça-feira, quando recebe o Juventude, no Independência

Depois de poupar vários titulares na vitória de 1 a 0 sobre o Operário-PR, no último sábado (21), em Ponta Grossa, o técnico Lisca deve mandar a campo diante do Juventude uma equipe mais forte.

Desfalques certos são o volante Zé Ricardo, com uma lesão muscular, e o zagueiro Eduardo Bauermann, que após muito tempo afastado por lesão, foi titular no interior do Paraná, mas levou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão.

O lateral-esquerdo João Paulo, que cumpriu suspensão em Ponta Grossa, volta ao time. O atacante Ademir, que foi reserva diante do Operário-PR, também deve começar jogando.

Uma dúvida é no meio, entre Geovane, que teve atuação apagada diante do Internacional, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, e Alê, que voltou a ser titular na última partida e teve bom desempenho.

A FICHA DO JOGO

AMÉRICA

Matheus Cavichioli, Diego Ferreira, Messias, Anderson, João Paulo; Flávio, Juninho e Geovane (Alê); Ademir, Rodolfo e Felipe Azevedo. Técnico: Lisca.

JUVENTUDE

Marcelo Carné; Igor, Genilson, Nery Bareiro e Hélder; João Paulo, Gustavo Bochecha e Renato Cajá; Rafael Silva, Capixaba e Rafael Grampola. Técnico: Pintado.

DATA: 24 de novembro de 2020

HORÁRIO: 21h30

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Diego Pombo Lopez, auxiliado por Elicarlos Franco de Oliveira e Daniella Coutinh Pinto, todos da Bahia

TRANSMISSÃO: Premiere e SporTV