Vivendo situações completamente opostas de quando se enfrentaram no primeiro turno e com ambições distintas neste momento, Figueirense e América se enfrentam neste sábado (12), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 28ª rodada da Série B do Brasileirão.

Se hoje o Coelho é o time que vive melhor fase na competição e busca se consolidar dentro do grupo que se credenciará para a elite do futebol nacional em 2020, a equipe catarinense amarga a lanterna e sofre com uma crise institucional e financeira.

No entanto, o cenário de quando as equipes se enfrentaram há exatas 18 rodadas, no Independência, era completamente distinto. A goleada por 4 a 0 aplicada pelos catarinenses sobre os mineiros colocou o América na vice-lanterna da Série B, com apenas cinco pontos somados até aquele momento. Por outro lado, o Figueira ocupava a quinta colocação e via o G-4 de perto.

Justamente uma das consequências dessa partida pode explicar o sucesso vivido pelo América no momento. A goleada sofrida dentro de casa foi a gota d’água para a demissão de Maurício Barbieri e, consequentemente, o início do excelente trabalho de Felipe Conceição à frente do Coelho.

Um número pode ilustrar muito bem o abismo existente entre as duas equipes desde o último encontro. Nas 18 partidas disputadas de lá para cá, o América conquistou 36 dos 41 pontos que tem no campeonato, resultando em um aproveitamento de 66,7%.

Por outro lado, o Figueirense não vence desde então e somente oito dos 24 pontos foram ganhos após a goleada aplicada sobre a equipe mineira. Nesse período, o time mineiro conquistou 4,5 vezes mais pontos do que os catarinenses.

Dúvida

A dúvida de Felipe Conceição para escalar o América está na zaga. O mistério gira em torno de quem formará dupla com Lucas Kal, pois o titular e artilheiro Ricardo Silva está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Caso não opte por improvisar Flávio ou Leandro Silva, o comandante do Coelho terá de escolher entre Luisão e João Cubas, jovens das categorias de base.

O América terá pouco tempo de descanso, pois na próxima terça-feira (15) já volta a campo pela Série B recebendo o Vila Nova-GO, às 20h30, em partida que será disputada no Estádio Independência.

A ficha do jogo

FIGUEIRENSE

Pegorari; Luís Ricardo, Pereira, Ruan Renato e Conrado; Patrick, Tony e Andrigo; Jefferson Renan, Breno e Yuri Mamute. Técnico: Márcio Coelho

AMÉRICA

Airton; Leandro Silva, Lucas Kal, Luisão (Flávio) e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Willian Maranhão; Diego Ferreira, Matheusinho e Júnior Viçosa. Técnico: Felipe Conceição

MOTIVO: 28ª rodada da Série B

DATA: 12 de outubro (sábado)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis

ARBITRAGEM: José Mendonça da Silva Júnior, auxiliado por Jefferson Cleiton Piva da Silva e João Fábio Machado Brischiliari. Trio do Paraná

TRANSMISSÃO: Sportv e Premiere

Hugo Lobão, sob supervisão de Alexandre Simões