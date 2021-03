Por duas vezes o América dormiu na liderança deste Campeonato Mineiro. Por duas vezes, o Alviverde viu o Atlético, no complemento das duas primeiras rodadas, ultrapassá-lo e assumir a ponta. Neste fim de semana, novamente o Coelho jogará antes do Galo, mas, desta vez, espera que um desfecho diferente.

Para encerrar a terceira jornada em primeiro lugar, o time comandado por Lisca precisa superar o Pouso Alegre, em Varginha, neste sábado (6), às 19h, e ficar na torcida por um tropeço do Alvinegro, no domingo (7), às 20h30, ante o Uberlândia, no Mineirão. (Confira as escalações mais abaixo)

Antes de pensar em “secar” o rival, o América promete ir com tudo para o jogo contra mais uma equipe que subiu para o Módulo I deste ano – na rodada anterior, o Coelho havia ganhado do Athletic, por 1 a 0, em Juiz de Fora.

Para escalar a equipe, Lisca deve mesclar as formações dos dois primeiros duelos do Coelho.

“O América está bem servido. Quem entrar vai entrar bem e representar o clube, que é o mais importante. É isso que importa. O clube está bem servido. Continuar trabalhando e evoluindo, crescendo individual e coletivamente”, comentou o zagueiro Ricardo Silva.

Lisca deve mandar uma equipe alternativa para o confronto deste sábado

POUSO ALEGRE X AMÉRICA

POUSO ALEGRE

Cairo; Nando, Robson, Guilherme Paraíba e Foguinho; Leandro Salino, Roldan, Arilson e João; Matheus Souza e Johnny

Técnico: Emerson Ávila

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Thalys, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Lucas Luan; Zé Ricardo, Marcelo Toscano e Gustavinho; Léo Passos, Ademir (Carlos Alberto) e Rodolfo (Vitão)

Técnico: Lisca

DATA: 6 de março de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Melão

CIDADE: Varginha

MOTIVO: 3ª rodada do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: André Luiz Bento, auxiliado por Marcus Vinicius Gomes e Pablo Almeida da Costa

TRANSMISSÃO: Premiere