Recolocar o América nos trilhos. Este é o desafio que o técnico Lisca e seus comandados passam a encarar a partir desta sexta-feira, quando o time abre a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro recebendo o Operário-PR, às 19h15, no Independência.

Após as duas derrotas para o Atlético, nas semifinais do Estadual, que custaram ao Coelho a invencibilidade na temporada, as coisas pareciam ter voltado ao normal com o 1 a 0 sobre a Ponte Preta, na estreia na Série B, no último sábado, em São Paulo.

Lisca tem o desafio de fazer o América voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro

Mas na última terça-feira, pela segunda rodada da competição nacional, a derrota por 1 a 0 para o Cuiabá, no Independência, mostrou que o América precisa voltar aos trilhos.

Para isso, nada melhor que uma vitória sobre o vice-líder da Série B, pois o Operário-PR está invicto na competição, com uma vitória e um empate.

Para tentar superar os paranaenses, Lisca deve promover a volta do centroavante Rodolfo. Ele entrou no segundo tempo do jogo contra o Cuiabá, mas deve voltar a ser titular.

Ele estava afastado do time por causa de uma lesão e não participou das quatro partidas do Coelho no Campeonato Mineiro, nem da estreia na Série B, contra a Ponte Preta.

A FICHA DO JOGO

AMÉRICA

Airton; Diego Ferreira, Messias, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Ricardo e Juninho; Matheusinho, Alê e Felipe Augsuto; Rodolfo.

Técnico: Lisca

OPERÁRIO-PR

Rodrigo Viana; Sávio, Rafael Bonfim, Ricardo Silva e Julinho; Mazinho, Tomás Bastos (Jardel), Marcelo e Thomaz Santos; Douglas Coutinho e Jefinho. Técnico: Gérson Gusmão

HORÁRIO: 19h15

LOCAL: INDEPENDÊNCIA

CIDADE: BELO HORIZONTE

MOTIVO: 3ª RODADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEiro

ARBITRAGEM: Rodrigo Baptista Raposo, auxiliado por Lucas Torquato Guerra e Kleber Alves Ribeiro, todos do Distrito Federal

TRANSMISSÃO: Premiere