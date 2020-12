O empate por 1 a 1 na última quarta-feira (23), no Allianz Parque, em São Paulo, faz com que o vencedor do jogo entre América e Palmeiras, nesta quarta-feira (30), às 21h30, no Independência, seja finalista da Copa do Brasil. Nova igualdade, por qualquer placar, leva a decisão para os pênaltis.

Quem se classificar irá enfrentar na decisão São Paulo ou Grêmio. Os dois times também se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, na capital paulista. Na ida, semana passada, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, os gaúchos venceram por 1 a 0, gol de Diego Souza, e jogam pelo empate.

O goleiro Matheus Cavichioli, que foi poupado no último sábado, na vitória por 1 a 0 sobre o CRB, pela Série B, retorna ao time do América na partida desta quarta-feira contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil

No América, o técnico Lisca deve mandar a campo praticamente o mesmo time que empatou com o Palmeiras em São Paulo. O volante Zé Ricardo tem poucas chances de voltar ao time no lugar de Flávio. Na armação, Alê, livre de suspensão, disputa vaga com Geovane.

Já no Palmeiras, de Abel Ferreira, algumas mudanças devem acontecer em relação ao 1 a 1 da semana passada. O centroavante Luiz Adriano deve comandar o ataque, formando dupla com Rony.

Vinã deve voltar à lateral esquerda, com Gustavo Scarpa sendo escalado na meia. Luan forma a zaga com Gustavo Gómez e Danilo e Patrick de Paula disputam a vaga de primeiro volante.

As partidas decisivas da Copa do Brasil serão disputadas em 3 e 10 de fevereiro.

A FICHA DO JOGO

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson e Sávio; Flávio (Zé Ricardo) e Juninho; Ademir, Alê (Geovane) e Felipe Azevedo; Rodolfo. Técnico: Lisca

PALMEIRAS

Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo (Patrick de Paula), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Luiz Adriano e Gustavo Scarpa. Técnico: Abel Ferreira

DATA: 30 de dezembro e 2020

HORÁRIO: 21h30

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Jogo de volta pelas semifinais da Copa do Brasil

ARBITRAGEM: Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires, todos de Goiás

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

TRANSMISSÃO: Globo, SporTV2 e Premiere