O América vive um final de temporada histórico. Vice-líder da Série B e semifinalista da Copa do Brasil, o Coelho briga em duas frentes, mas não esconde que voltar à Série A em 2021 é o objetivo principal. E ele ficará ainda mais perto se o time do técnico Lisca vencer o Paraná, neste sábado, às 18h30, em confronto válido pela 28ª rodada da Segunda Divisão, no Independência.

Com 50 pontos, vencendo quatro dos 11 jogos restantes o Coelho deve assegurar o acesso. E ele pode ser bem encaminhado antes dos duelos pelas semifinais da Copa do Brasil contra o Palmeiras, em 23 e 30 de dezembro.

Até a primeira partida diante do time paulista, o América entra em campo mais duas vezes pela Série B, contra o Figueirense, dia 17, em Florianópolis, e dia 20, quando recebe a líder Chapecoense, no Independência.

Com duas vitórias nesses três jogos, o time de Lisca terá muita tranquilidade para encarar o Palmeiras, quando brigará para seguir fazendo história na Copa do Brasil, pois joga as semifinais pela primeira vez e decidir o título significa, no mínimo, mais R$ 22 milhões na conta, pois esta é a cota do vice-campeão.

A FICHA DO JOGO

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson e João Paulo; Flávio, Léo Gomes e Calyson; Ademir, Felipe Azevedo e Rodolfo. Técnico: Lisca

PARANÁ

Renan; Paulo Henrique, Rafael Lima, Hurtado e Karl; Luan, Higor Meritão, Thiago Alves e Vitinho; Andrew (Bruno Gomes) e Andrey. Técnico: Gilmar dal Pozzo

DATA: 12 de dezembro de 2020

HORÁRIO: 18h30

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Vinícius Gomes do Amaral, auxiliado por Michael Stanislau e André da Silva Bitencourt, todos do Rio Grande do Sul

TRANSMISSÃO: Premiere