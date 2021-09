Nesta quarta-feira (21), o América tem a chance de deixar a zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro depois de nove rodadas. Se vencer o São Paulo, o Coelho subirá seis posições na tabela e chegará à 12ª colocação, superando o próprio Tricolor. O duelo no Morumbi, às 20h30, é válido pela 19ª rodada e foi remarcado por causa de compromissos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Um empate na capital paulista já será suficiente para o Coelho deixar o Z-4, mas é importante ressaltar que o Grêmio, atualmente na 17ª posição, terá dois jogos a menos que o Coelho.

O América está na zona de rebaixamento desde a 12ª rodada, quando foi derrotado pelo Sport, no Independência. Aquela foi a terceira rodada seguida da equipe mineira sem vitória. Desde então, o time comandado por Vagner Mancini disputou outras oito partidas e perdeu apenas uma vez.

Diante do São Paulo, o Coelho busca seu quarto jogo consecutivo sem derrotas. No último domingo (19), também na capital paulista, a equipe empatou por 1 a 1 com o Corinthians. Apesar de o América já ter três jogos de invencibilidade, Mancini ainda vê espaço para evolução.

“Eu vi um América bem agressivo, corajoso, e gostei daquilo que vi. Acho que o time tem ainda margem para melhora, mas o mais importante é a gente ter levado um ponto significativo nessa luta (contra a zona de rebaixamento)", analisou o treinador.

Vagner Mancini pode tirar o América do Z-4 nesta quarta-feira

São Paulo busca confirmar reação

Enquanto o América tenta sair da zona da degola, o São Paulo tem a chance de se aproximar do G-6. Uma vitória nesta quarta-feira levará o Tricolor para a oitava colocação.

Na última rodada, o São Paulo venceu o Atlético-GO por 2 a 1 e encerrou uma série de quatro jogos sem vitória, entre compromissos pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil.

Para encerrar a sequência negativa, o técnico argentino Hernán Crespo abandonou o esquema com três zagueiros e adotou o 4-4-2. Contra o América, a equipe terá uma mudança justamente na defesa. Léo cumprirá suspensão e deve ser substituído por Miranda, que não participou da última rodada pelo acúmulo de cartões amarelos.

Mudanças na escalação do América

O América também terá mudanças para o jogo no Morumbi. O atacante Felipe Azevedo volta após suspensão. Há a possibilidade de Vagner Mancini retomar o esquema com quatro atacantes e, assim, deixar Alê no banco de reservas.

No meio-campo, o Coelho não contará com Lucas Kal. O jogador está emprestado pelo São Paulo e não poderá jogar por força contratual. A tendência é que Zé Ricardo seja seu substituto.

Outra mudança na escalação tende a acontecer na defesa. Eduardo Bauermann foi poupado na última rodada e pode retornar na vaga de Anderson.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Luan, Rodrigo Nestor, Liziero e Gabriel Sara; Rigoni e Luciano.

Técnico: Hernán Crespo

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann (Anderson), Ricardo Silva e Marlon; Zé Ricardo, Juninho e Alê (Ribamar); Ademir, Zárate e Felipe Azevedo.

Técnico: Vagner Mancini

DATA: 22 de setembro de 2021 (quarta-feira)

HORÁRIO: 20h30

LOCAL: Morumbi

CIDADE: São Paulo (SP)

MOTIVO: 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Kleber Lúcio Gil e Thiaggo Americano Labes, todos de Santa Catarina

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

TRANSMISSÃO: Premiere

