O América já vive a decisão contra o Corinthians, nesta quarta-feira (4), às 21h30, no Estádio Independência, quando será definido quem segue na Copa do Brasil avançando às quartas de final. E para colocar o seu time ainda mais no clima do jogo, o técnico Lisca comanda o último treinamento do Coelho, na manhã desta terça-feira (3), no local do jogo.

O América já tinha treinado no Independência antes da vitória por 3 a 1 sobre o Brasil, em 20 de outurbo, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

A estratégia não é uma novidade e já foi usada recentemente pelo comandante alviverde. Em 19 de outubro, os americanos treinaram no Horto. No dia seguinte, abriu a 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro vencendo o Brasil-RS, por 3 a 1, em partida que teve como destaque o atacante Ademir, autor de dois gols, o último deles já aos 48 minutos do segundo tempo, num contra-ataque.

E Ademir é talvez a principal arma de Lisca para o jogo contra o Corinthains. Na partida de ida, na semana passada, na Neo Química Arena, em São Paulo, o Coelho venceu por 1 a 0 e nesta quarta-feira alcança as quartas de final da Copa do Brasil, pela primeira vez na sua história, até com um empate.

Com a vantagem americana, o time paulista precisará buscar uma vitória por pelo menos um gol de diferença para tentar a vaga nos pênaltis. E isso pode dar a Ademir o que ele sabe explorar bem, que é espaço na defesa adversária.

Poupado na derrota de 1 a 0 para o Avaí no último sábado (31), na Ressacada, em Florianópolis, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Ademir é um dos titulares que voltam ao time do América diante do Corinthians.

Além dele, não enfrentaram os catarinenses os laterais Diego Ferreira e João Paulo, os zagueiros Messias e Anderson Jesus, o volante Zé Ricardo e o meia-atacante Felipe Azevedo, além do atacante Léo Passos, que entrou em campo já aos 32 minutos do segundo tempo, na vaga de Rodolfo.