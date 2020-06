Uma pausa para repor as energias. Após mais uma semana intensa de atividades no CT Lanna Drumond, os jogadores do América encerraram neste sábado (27) mais uma etapa da preparação para o retorno das competições.

No trabalho do fim de semana, antes do descanso, Lisca e sua comissão focaram em transições defensivas e infiltrações ofensivas.

O Núcelo de Performance do Clube preparou um pequeno circuito para os atletas começarem as atividades. Nesses exercícios, os jogadores trabalharam mobilidade, prevenção e ativação. Paralelamente, os goleiros trabalhavam com o preparador Silvio Jardim.

Quando a bola rolou, os jogadores do Coelho trabalharam muito a transição de defesa e criação de jogadas ofensivas. Em campo reduzido, os atletas tinham que trocar passes no lado defensivo, que estava sendo pressionado, e achar os atletas de ataque. Quando conseguiam o passe, o grupo tinha que trabalhar a bola até conseguir finalizar.

Por fim, Lisca comandou uma atividade de infiltrações ofensivas seguidas de finalizações e cobrou muito dos atletas acertarem o gol, além de variar o estilos de jogadas e arremates para o gol. Por fim, houve um treino tático em campo reduzido.

O elenco se reapresenta na próxima segunda-feira (29).

* Com Site Oficial do América