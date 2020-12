O América deixa a Copa do Brasil tendo feito uma belíssima campanha e ‘caindo de pé’ diante do Palmeiras. Após eliminar seis equipes, incluindo os gigantes Corinthians e Internacional, o time perdeu para o Verdão, no Independência, por 2 a 0, no duelo de volta das semifinais e foi eliminado.

Ao todo, foram 12 jogos realizados, sendo cinco vitórias, cinco empates e somente duas derrotas. O Coelho marcou 13 gols e sofreu nove. Aproveitamento de 55,5%.

Mesmo assim, o América fez história, por ter chegado, pela primeira vez em sua trajetória, na semifinal do torneio e ter enchido os olhos de seus torcedores.

Relembre a campanha do Coelho na Copa do Brasil

Primeira fase

5/2 - Santos-AP 1 x 1 América

Segunda fase

5/3 - Operário-PR 0 x 2 América

Terceira fase

11/3 - Ferroviária 0 x 0 América

25/8 - América 1 x 0 Ferroviária

Quarta fase

16/9 - Ponte Preta 2 x 2 América

22/9 - América 3 x 1 Ponte Preta

Oitavas de final

28/10 - Corinthians 0 x 1 América

4/11 - América 1 x 1 Corinthians

Quartas de final

11/11 - Internacional 0 x 1 América

18/11 - América 0 (6) x (5) 1 Internacional

Semifinais

23/12 - Palmeiras 1 x 1 América

30/12 - América 0 x 2 Palmeiras