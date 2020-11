Após despachar o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, o América conheceu nesta sexta-feira (6) quem será o adversário nas quartas, fase do torneio nacional em que o clube se 'aventura' pela primeira vez na história.

Em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, o Coelho foi escolhido para encarar o Internacional, de Porto Alegre, líder do Campeonato Brasileiro, comandado pelo argentino Coudet.

O Internacional, inclusive, tem importância ímpar na vida do técnico Lisca. Foi no clube gaúcho que ele deu os primeiros passos para se destacar no cenário nacional como treinador. Em 2016, porém, Lisca assumiu a missão de assumir a equipe na reta final do Campeonato Brasileiro, quando o rebaixamento foi inevitável. A melhora da equipe fez com que ele fosse absolvido pelos torcedores e não levasse consigo aquela mancha na história do Colorado.

Ordem dos confrontos:

Flamengo x São Paulo (ida no Rio de Janeiro / volta em São Paulo)

Palmeiras x Ceará (ida em São Paulo / volta em Fortaleza)

Cuiabá x Grêmio (ida em Cuiabá / volta em Porto Alegre)

Inter x América-MG (ida em Porto Alegre / volta em Belo Horizonte)