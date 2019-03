Invicto no Campeonato Mineiro, o América está perto de alcançar sua maior pontuação nas primeiras fases do torneio, desde quando a competição começou a ser disputada por 12 times, em 2005.

Com 21 pontos, em nove jogos, o Coelho está a dois pontos de superar a marca da edição de 2011, quando o clube conquistou 23 pontos, e fechou a primeira parte do estadual na terceira colocação.

A primeira chance de ultrapassar esse recorde será no próximo domingo, às 16h, no Mineirão, quando a equipe comandada pelo técnico Givanildo Oliveira faz um duelo direto com o Atlético pela liderança do campeonato.

Com dois pontos a menos que o rival, o time alviverde, de quebra, tenta terminar a fase inicial do torneio na liderança pela primeira vez, desde 1993.

Naquele ano, em que o Coelho acabaria conquistado o título da competição, o Mineiro foi disputado em três fases, com os três grandes da capital e o Democrata, de Governador Valadares, entrando na segunda parte.

Sob a batuta de Euller, Hamilton e Flávio Lopes, o América liderou o Grupo D e avançou para o quadrangular final, onde se consagraria como campeão estadual, justamente sobre os principais rivais e do time de Valadares.

De olho no rival

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Tupynambás, no último sábado, no Independência, que manteve o Coelho na briga pela liderança do torneio, o experiente comandante do América projetou o duelo contra o time alvinegro.

“Nós estamos em segundo lugar, numa situação boa. Todo mundo quer ser primeiro, ninguém quer ser segundo ou terceiro. Mas o Atlético jogou bem, mesmo com time misto, assisti a uma parte do jogo. No segundo tempo o Atlético mereceu ganhar. Mas estamos ali, somos nós e eles. No domingo que vem veremos quem chegará para ficar em primeiro”, completou Givanildo.

A segunda oportunidade de o Coelho melhorar sua pontuação na primeira fase do Mineiro será no dia 20 de março, contra o Guarani, de Divinópolis, no Horto.

Caso termine a primeira parte do campeonato na liderança, o América fará a partida única das quartas de final como mandante. Caso avance, terá a vantagem de jogar por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols na semifinal e na final, além de fazer o duelo decisivo dessas fases diante da sua torcida.

Pontuação do América em primeiras fases de Campeonato Mineiro*

Ano Pontuação Colocação 2018 21 2º 2017 19 3º 2016 18 4º 2015 20 5º 2014 18 3º 2013 12 8º 2012 21 3º 2011 23 3º 2010 15 6º 2009 17 5º 2008 - Disputou o Módulo II 2007 5 12º 2006 19 4º 2005 13 7º

* Desde quando o torneio passou a ser disputado por 12 equipes