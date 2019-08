O América está perto de anunciar mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se do meia-atacante Juan Boselli, que pertence ao Athletico-PR.

Segundo a assessoria de comunicação do Coelho, a negociação está avançada, e envolve o empréstimo do jogador até o final do ano. A informação das tratativas com o atleta foi divulgada primeiramente pela rádio Itatiaia.

Aos 19 anos, Boselli foi revelado pelo Defensor, do Uruguai (clube onde Arrascaeta iniciou a carreira), depois passou por Peralada e Girona, da Espanha.

O jovem atacante assinou com o Furacão no início de agosto, mas não chegou a entrar em campo pela equipe paranaense. De acordo com a comissão técnica do Athetico, a ideia era que o jogador passasse a ter mais oportunidades a partida do Campeonato Paranaense do ano que vem.

Canhoto, o meia-atacante acumula várias convocações para as seleções de base do Uruguai e disputou a Libertadores de 2017, pelo Defensor.

Ficha de Juan Boselli

Nome completo: Juan Manuel Boselli Graf

Data de nascimento: 9 de novembro de 1999 (19 anos)

Local de nascimento: Montevidéu

Clubes: Defensor-URU, Peralada-ESP, Girona-ESP e Athletico-PR

Convocações: seleção uruguaia sub-20