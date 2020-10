Além de ocuparem a terceira posição nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Atlético e América, respectivamente, têm um outro detalhe semelhante: pelo menos neste sábado (24) à noite, pela 18ª rodada.

Em campo à partir das 21h, o Alvinegro no Mineirão e o Alviverde no Independência, Galo e Coelho terão novidades nas camisas de jogo. O primeiro contra o Sport-PE e o segundo contra o Confiança-ES.

Embalado, o América usará pela primeira vez o novo uniforme 2020/2021, que é uma referência à mudança feita em na década de 1970, quando adotou a cor preta junto à verde e branca.

O Atlético, por sua vez, estampará no patrocínio master a cor rosa. Tradicionalmente na cor laranja, e nos últimos meses a preta, o BMG estará com tal tonalidade neste sábado devido à campanha Outubro Rosa, que alerta para a prevenção do câncer de mama, com o exame de toque.