Rigorosamente iguais. Ou quase, já que, pelos os critérios de desempate, o adversário de hoje para o América está fora da zona do rebaixamento, enquanto o Coelho é o primeiro na região da degola.

Mas, assim como os mineiros, o Vitória vem de queda da Série A, trazia a expectativa de lutar para voltar à elite e vive um começo de Brasileiro conturbado.

Justamente por isso, o confronto pela 17ª rodada, às 19h15, no Barradão, é o chamado ‘jogo de seis pontos’. Vencer significa não apenas deixar as últimas posições para trás, como também neutralizar um adversário direto.

Algo que, aliás, a tabela reservou para o Coelho em dose dupla. No domingo será a vez de receber o igualmente ameaçado Guarani, no Independência.

Entre baianos e mineiros, até mesmo o retrospecto recente é semelhante: ambos vêm de duas vitórias. E para os comandados por Felipe Conceição, pontuar na Boa Terra representará o fim de uma sequência vitoriosa de quatro partidas do Leão como mandante.

Com Felipe Azevedo provavelmente poupado, Neto Berola deve ser mantido no ataque americano para auxiliar Júnior Viçosa. A aposta mais uma vez é na formação com três volantes, tanto mais que, do outro lado, o armador Felipe Gedoz aparece em bom momento.Matheusinho terá a responsabilidade da armação.

Pendurados

Pelo lado do rubro-negro, o técnico Carlos Amadeu (ex-Seleção Brasileira Sub-20) não conta com o atacante Wesley, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Além disso, tem de administrar os oito jogadores pendurados. O Vitória busca dar fim a um jejum de mais de um ano sem vencer três jogos consecutivos.



VITÓRIA X AMÉRICA

Série B do Brasileiro - 17ª rodada

Vitória

Martín Rodríguez; Edvan, Éverton Sena, Ramon e Matheus Rocha; Léo Gomes, Lucas Cândido, Ruy e Felipe Gedoz; Jordy Caicedo e Anselmo Ramon

Técnico: Carlos Amadeu

América

Jori; Leandro Silva, Paulão, Ricardo Silva e João Pedro; Juninho, Zé Ricardo, William Maranhão e Matheusinho; Neto Berola (Felipe Azevedo) e Júnior Viçosa

Técnico: Felipe Conceição

Horário: 19h15

Local: Barradão (Salvador)

Arbitragem: Rodrigo Batista Raposo, auxiliado por Luciano Benevides de Souza e Lucas Torquato Guerra (todos do DF).

TV: Premiere.