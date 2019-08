O América perdeu a chance de se aproximar ainda mais do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro ao empatar por 0 a 0 com o Operário-PR, na noite deste sábado, no Independência, numa das partidas que fecharam a 20ª rodada da competição, a primeira do returno.

Apesar de ter sido em casa, o empate não deixou de ser um bom resultado para o Coelho pela história da partida, pois a equipe do interior paranaense foi superior em campo em alguns momentos do confronto e teve oportunidades para abrir o placar, esbarrando em boas defesas do goleiro Jori.

Com o resultado, o América se manteve na 13ª colocação da Série B, com 25 pontos, quatro a mais que o Figueirense, que abre a zona de rebaixamento, com 21, e sete de distância do Sport, que abre o G-4, grupo que garante acesso à Série A do Brasileirão em 2020.

Após uma maratona de jogos, o América terá agora uma semana de preparação para o seu próximo compromisso. No próximo sábado (7), no feriado da Independência, o Coelho encara o Botafogo-SP, às 11h, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Nesta partida, o técnico Felipe Conceição não contará com o zagueiro Ricardo Silva, que é capitão da equipe, pois ele terá de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido neste sábado, diante do Operário-PR, no Independência.

A FICHA DO JOGO

AMÉRICA 0

Jori; Leandro Silva, Paulão, Ricardo Silva e João Paulo; Zé Ricardo e Juninho; Diego Ferreira (Neto Berola), Marcelo Toscano (Willian Maranhão) e Felipe Azevedo (França); Júnior Viçosa. Técnico: Felipe Conceição

OPERÁRIO-PR 0

Rodrigo Viana; Maílton, Alisson, Rodrigo e Allan Vieira; Jardel, Índio e Marcelo (Rafael Chorão); Cleyton, Lucas Batatinha (Cléo Silva) e Felipe Augusto (Schumacher).

Técnico: Gerson Gusmão

DATA: 31 de agosto de 2019

LOCAL: Independência

ARBITRAGEM: Antônio Dib Moraes de Sousa, auxiliado por Alisson Lima Damasceno e Mauro Cezar Evangelista de Souza, todos do Piauí

CARTÕES AMARELOS: Leandro Silva, Ricardo Silva e Marcelo Toscano (América); Maílton, Allan Vieira e Lucas Batatinha (Operário-PR)

PÚBLICO: 3.142

RENDA: R$ 6.314,00