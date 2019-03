O América finalizou, neste domingo (24), a preparação para a partida contra a Caldense, nesta segunda-feira (25), às 20h, no Independência. O confronto é válido pelas quartas de final do Campeonato Mineiro.

O Coelho vem de um empate diante do Guarani, mas a expectativa do treinador Givanildo Oliveira é de que o resultado seja diferente contra a Caldense. “Temos que ter cuidado e atenção, pois vimos como aconteceu no jogo passado. No futebol, tudo pode acontecer, como estar ganhando por 2 a 0 e com um jogador a mais, mas não vencer. Porém, espero que na segunda-feira nós possamos ter uma vitória e avançar de fase", afirmou o comandante em coletiva neste domingo.

Além da preocupação com o desempenho do time, o técnico destacou a fase vivida pela equipe do interior, que foi adversária do Coelho na estreia do Mineiro. "O time da Caldense mudou tanto que até o treinador é outro. Algumas peças que não eram titulares, entraram no decorrer do campeonato e estarão no time agora. É claro que tudo isso muda a situação de momento, afinal é uma fase decisiva do campeonato. Eles sabem que se passarem por nós, estarão entre os quatro melhores. Tudo isso faz com que o jogo fique mais forte", opinou o comandante.

Treinamento

Com atividades físicas e um rachão, a preparação para a partida decisiva foi fechada com o treinamento de bolas paradas. Apesar da preparação, inclusive de cobrança de pênaltis, a orientação do treinador é evitar as penalidades.

"Precisamos estar ligados e não podemos deixar passar e ir decidir nos pênaltis. Sempre digo e, para mim, será assim até o dia que deixar de trabalhar: pênalti é loteria".