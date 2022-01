O América confirmou a permanência do zagueiro/volante Lucas Kal. Na manhã desta sexta-feira (7), o clube anunciou a compra de 60% dos direitos econômicos do atleta. O novo contrato do jogador com o Coelho vai até o fim de junho de 2024.

Emprestado pelo São Paulo, Kal foi um dos destaques do time mineiro na campanha do Brasileirão do ano passado, quando a equipe comandada por Marquinhos Santos confirmou uma vaga na Libertadores de 2022.

O jogador já havia tido uma passagem pelo América de setembro de 2019 a julho de 2020.

Ao todo, ele soma 48 partidas e dois gols com a camisa alviverde. Em 2021, o atleta de 25 anos colaborou em 20 confrontos, marcou um gol e deu quatro assistências pelo Coelho.

