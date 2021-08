O América vive grande momento no Campeonato Brasileiro Sub-20. Em confronto direto pelo G-8, no estádio das Alterosas, no SESC Venda Nova, o Coelho goleou o Vasco por 4 a 1, na tarde deste sábado (21), pela 12ª rodada, e chegou à quinta vitória seguida na competição.

A equipe alviverde abriu o placar no primeiro tempo com o atacante Carlos Alberto, e os visitantes empataram com o meia Andrey.

No segundo tempo, o Alviverde marcou com o atacante Matheus, e ampliou com o meia Gustavo e o zagueiro Gustavo Marques.

Com o resultado, o América chegou aos 18 pontos, na nona colocação, a um ponto do Fluminense, que neste momento fecha o grupo dos oito primeiros que avançam às quartas de final.

O cruzamaltino, que está completando 123 anos neste sábado, caiu para a 10ª posição, com 16 pontps.

A vinte equipes que estão na disputa se enfrentam em turno único para definir os oito que avançam para o mata-mata.

O América volta a campo no dia 29 de agosto, um domingo, para encarar o Santos, às 15h, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

Um dia antes, o Vasco vai receber o Cruzeiro, às 10h, no estádio Nivaldão, em Nova Iguaçu.