De volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o América inicia sua batalha pela permanência na elite, o que nunca conseguiu numa edição com rebaixamento, encarando o Athletico-PR neste domingo (30), às 18h15, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Vice-campeão mineiro, o Coelho inicia diante do Furacão uma maratona de jogos pelo Brasileirão e pela terceira fase da Copa do Brasil, onde tem o Criciúma como adversário.

O América aposta no atacante Rodolfo, artilheiro do Campeonato Mineiro 2021, na sua batalha para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro

A semana cheia de treinamentos serviu para o grupo assimilar a perda do título do Campeonato Mineiro para o Atlético, no dia 22, com o empate sem gols, no Mineirão.

Para a partida na capital paranaense, a tendência é pela manutenção do time que iniciou a partida de volta da decisão contra o Atlético, com Ademir sendo mantido no lugar do meia Bruno Nazário.

Outra dúvida seria a entrada do lateral-esquerdo Alan Ruschel, que chegou ao Coelho após o Estadual numa troca, por empréstimo, até o final da temporada, pelo volante Flávio.

Terans

No Athletico-PR, o zagueiro Thiago Heleno retorna ao time, pois cumpriu suspensão na goleada por 4 a 0 sobre o Aucas, da Bolívia, na última quarta-feira, na Arena da Baixada, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Assim, Zé Ivaldo volta para o banco de reservas.O restante da equipe deve ser a mesma da goleada sobre os bolivianos.

O meia uruguaio David Terans, destaque do Peñarol, do Uruguai, neste início de temporada 2021, foi contratado pelo Athletico-PR ao Atlético e será opção, devendo fazer sua estreia diante do Coelho.

A FICHA DO JOGO

ATHLETICO-PR

Santos; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian e Jadson; Vitinho, Nikão e Renato Kayzer. Técnico: António Oliveira

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Anderson Jesus, Eduardo Bauermann, Marlon (Alan Ruschel); Zé Ricardo, Juninho, Alê, Ademir (Bruno Nazário), Felipe Azevedo, Rodolfo. Técnico: Lisca

DATA: 30 de maio de 2021

HORÁRIO: 18h15

ESTÁDIO: Arena da Baixada

CIDADE: Curitiba

MOTIVO: 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva e Cristhian Passos Sorence, todos de Goiás

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

TRANSMISSÃO: não haverá