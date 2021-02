Acesso à Série A do Brasileiro, semifinal de Copa do Brasil, manutenção de Lisca... Sem dúvida a temporada 2020 foi marcante para o América e serve de inspiração para alcançar os próximos objetivos. Em 2021, o Alviverde busca novos feitos, sendo o primeiro deles a luta pelo título do Campeonato Mineiro. Neste sábado (27), às 19h, no Independência, o Coelho estreia na competição diante do Boa Esporte.

Com boa parte da base do elenco garantida para as disputas do ano, o técnico americano acredita que sua equipe tem grandes chances de melhorar a colocação que teve na última edição, quando caiu para o Atlético nas semi.

“Campeonato de tiro curto, algumas equipes com boa condição. Vai ser um grande campeonato. Esperamos muita dificuldade desde a primeira rodada. Temos que ser muito assertivos e jogar muito bem para conseguir nossa vaga (às semifinais). E, depois, aspirar uma final e quem sabe a busca do título”, comenta Lisca.

No primeiro desafio oficial na temporada, a parada será contra o Boa, que recebeu elogios do técnico do Coelho. “O Boa tem treinador novo, guerreiro, experiente, fez bons trabalhos. Alguns jogadores vieram com ele; o time já fez alguns amistosos. Mas estamos com expectativa de crescimento e fazer uma primeira fase nos moldes da que fizemos no ano passado”, ressaltou.

Hiato

O América conquistou sua última taça de campeão mineiro em 2016, quando bateu o Atlético na decisão. Depois disso, não mais chegou a esta fase. Em 2017, o Galo superou o Cruzeiro na final. Nos dois anos seguintes, os celestes levaram a melhor em cima do arquirrival.

Já em 2020, o América perdeu os dois duelos das semifinais, por 2 a 1 e 3 a 0, sendo que neste último embate o Alviverde reclamou bastante da arbitragem. Na decisão, o Atlético ganhou do Tombense.

Ficha do Jogo

AMÉRICA X BOA ESPORTE

Data: 27 de fevereiro de 2021

Horário: 19h

Local: Independência

Cidade: Belo Horizonte

Motivo: 1ª rodada do Campeonato Mineiro

Arbitragem: Marco Aurélio Fazekas, auxiliado por Magno Arantes Lira e Marcyano da Silva Vicente

Transmissão: Première

AMÉRICA

Airton; Joseph, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Lucas Luan; Flávio, Marcelo Toscano e Geovane (Gustavinho); Léo Passos, Vitão e Carlos Alberto

Técnico: Lisca