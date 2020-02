O Campeonato Mineiro tem um novo líder. Jogando no Independência, o América venceu o Tombense por 2 a 1, na tarde deste sábado (29), e assumiu a ponta da tabela de classificação.

A equipe alviverde chegou ao triunfo com gols de Ademir, aos quatro minutos do primeiro tempo, e Rodolfo, aos 17 minutos da segunda etapa.

Cássio Ortega, aos seis minutos do segundo tempo, marcou para o Gavião Carcará.

Com o resultado, o Coelho chegou aos 17 pontos, abrindo três pontos para o próprio Tombense, que ainda pode ser ultrapassado por Caldense, Atlético e Cruzeiro na rodada.

Passados sete jogos da primeira fase, o time comandado pelo técnico Lisca é o único invicto da competição.

De quebra, o América tem os dois artilheiros do torneio. Com os gols marcados neste sábado, Ademir e Rodolfo dividem o posto de goleador máximo do Estadual, com quatro gols cada um.

Na próxima rodada, o Coelho defende a liderança diante do Boa Esporte, no próximo dia 8, às 16h, também no Independência.

No mesmo dia e horário, o Tombense vai encarar o Villa Nova, no Castor Cifuentes, em Nova Lima.

O jogo

Além dos três pontos, o que chamou a atenção na atuação do América neste sábado foi o fato de o time ter dominado amplamente o Tombense desde o início da partida.

Logo aos quatro minutos, Ademir recebeu lançamento de Alê e bateu na saída do goleiro Felipe para abrir o placar.

O camisa 1 da equipe da Zona da Mata, inclusive, foi o responsável por evitar que o placar fosse mais elástico para o Coelho no primeiro tempo.

Com boas intervenções, o goleiro foi o principal nome da equipe de Tombos na primeira parte da partida.

Segundo tempo

Mesmo com a superioridade do adversário, o Tombense conseguiu chegar ao empate aos seis minutos do segundo tempo.

Cássio Ortega aproveitou cruzamento pela esquerda, chutou de forma esquisita, mas a bola encobriu Airton e foi parar no fundo das redes.

O gol não abalou o Alviverde, que seguiu impondo o seu volume de jogo e criando muitas chances.

Aos 17 minutos, Rodolfo recebeu lançamento de Zé Ricardo pela esquerda, driblou o zagueiro e bateu com categoria, no canto esquerdo de Felipe para desempatar.

Nos minutos finais, o Coelho seguiu construindo várias oportunidades de gol, mas a má pontaria dos seus homens de frente impediu que a vitória fosse mais ampla.

FICHA DO JOGO

AMÉRICA 2 X 1 TOMBENSE

DATA: 29 de fevereiro de 2020

MOTIVO: 7ª rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro

LOCAL: Estádio Independência

CIDADE: Belo Horizonte

ARBITRAGEM: Antônio Márcio Teixeira da Silva, auxiliado por Pablo Almeida Costa e Leonardo Henrique Pereira

GOLS: Ademir, aos 4 minutos do primeiro tempo e Rodolfo, aos 17 minutos do segundo tempo (América); Cássio Ortega, aos 6 minutos do segundo tempo (Tombense)

CARTÃO AMARELO: Ibson (Tombense)

PÚBLICO: 2.132

RENDA: R$11.244,00

AMÉRICA

Airton; Diego Ferreira, Lucas Kal, Eduardo Bauermann e Sávio; Zé Ricardo e Juninho; Felipe Augusto (João Paulo), Alê e Ademir (Léo Passos); Rodolfo (Geovane).

Técnico: Lisca

TOMBENSE

Felipe; David, João Marcelo, Matheus Lopes e Manoel; Rodrigo (Eduardo), Falcão (Gerson Júnior) e Ibson; Cássio Ortega, Rubens e Maycon Douglas (Gabriel Lima).

Técnico: Eugênio Souza