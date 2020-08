O America teve a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando no Independência, o Coelho perdeu por 1 a 0 para o Cuiabá, na noite desta terça-feira (11), em duelo que valeu pela segunda rodada do torneio.

A equipe do Mato Grosso chegou ao triunfo com um gol do volante Rafael Gava, aos quatro minutos do segundo tempo.

Bem postado em campo durante toda a partida, o Cuiabá também se aproveitou dos erros do América para sair com os três pontos do Independência.

Tanto a defesa americana, que mostrou insegurança em determinados momentos do jogo, quanto o ataque, que pouco criou, e desperdiçou as chances que surgiram, levaram o Coelho a uma exibição abaixo das que apresentou durante a temporada.

Com o resultado, o time alviverde parou nos três pontos, deixou o G-4, e aguarda o desfecho da rodada para saber sua posição na tabela.

O Cuiabá, por sua vez, chegou aos quatro pontos e ocupa momentaneamente o quarto lugar.

Agora, o time comandado pelo técnico Lisca vai buscar a reabilitação na competição na próxima sexta-feira (14), também no Horto, quando vai enfrentar o Operário, às 19h15, pela terceira rodada da Série B.

No dia seguinte, o Cuiabá vai enfrentar o CRB, às 21h, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA DO JOGO

AMÉRICA 0 X 1 CUIABÁ

Motivo: Segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Local: Independência

Arbitragem: Leo Simão Holanda, auxiliado por Cleberson do Nascimento Leite e Eleutério Felipe Marques Junior, todos do Ceará

Gol: Rafael Gava, aos quatro minutos do segundo tempo

América

Airton; Diego Ferreira, Messias, Eduardo Bauermann e João Paulo (Neto Berola); Zé Ricardo e Juninho (Sávio); Felipe Augusto (Léo Passos), Alê e Matheusinho; Vitão (Rodolfo) .

Técnico: Lisca

Cuiabá

João Carlos; Hayner, Everton Sena, Anderson Conceição e Romário; Auremir, Rafael Gava e Elvis (Maxwell); Felipe Marques (Matheus Barbosa), Yago (Felipe Pereira) e Jenison (Fabrício).

Técnico: Marcelo Chamusca