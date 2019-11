Uma ducha de água fria. Com uma atuação muito abaixo da que vinha acostumado a apresentar no returno do Campeonato Brasileiro da Série B, o América perdeu por 2 a 0 para o Paraná, nesta terça-feira (5), no Independência, e se afastou do G-4 do torneio.

Os gols do time paranaense foram marcados por Fernando Neto e Jenison, já na parte final da partida, quando o Coelho se lançava ao ataque em busca da vitória.

Com o resultado, o Alviverde permanece com 49 pontos, e foi ultrapassado pelo próprio Paraná, que chegou aos 50 pontos, e tomou o quinto lugar do time comandado pelo técnico Felipe Conceição.

O América volta a campo na próxima sexta-feira (8), quando vai enfrentar o Londrina, às 20h30, no estádio do Café.

No mesmo dia, às 19h15, o Paraná recebe o Vitória, no Durival de Brito, na capital paranaense.

O jogo

A primeira boa oportunidade do Coelho veio aos 13 minutos. O volante Willian Maranhão, que voltou ao time após cumprir suspensão na última rodada, fez jogada individual pela esquerda, arriscou de fora da área, e o goleiro Thiago Rodrigues espalmou para a linha de fundo.

Aos 23 minutos, após uma blitz do ataque Alviverde no campo de ataque do Paraná, Júnior Viçosa recebeu na ponta esquerda da área, bateu por cima de Thiago, mas a zaga afastou.

No lance seguinte, Juninho recebeu longo lançamento, e, mesmo desequilibrado, conseguiu finalizar, mas novamente o camisa 1 do Tricolor apareceu para salvar.

Geovane e Leandro Silva, em arremates de fora da área chegaram a levar perigo, mas não conseguiram tirar o zero do placar nos primeiros 45 minutos do confronto.

Segundo tempo

Os primeiros minutos do segundo tempo foram marcados pela insistência do América, que parava na falta de criatividade de seus homens de frente e na forte defesa armada pelo Paraná.

A primeira chance clara do Coelho veio aos 13 minutos. João Paulo cobrou escanteio pela esquerda e encontrou Lucas Kal, que cabeceou com categoria, acertando a trave direita de Thiago Rodrigues.

O primeiro ataque perigoso do Paraná foi fatal. Aos 30 minutos, Guilherme Santos recebeu lançamento pela esquerda, invadiu a área e tocou para trás, encontrando Fernando Neto, que bateu de primeira, no canto esquerdo de Airton para abrir o placar.

A vitória do time paranaense foi sacramentada ao 39 minutos. Em rápido contra-ataque pela esquerda, Vitinho cruzou na área e achou centroavante Jenison, que se esticou todo para jogar para as redes.

FiCHA DO JOGO

América 0 x 2 Paraná

Motivo: 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Local: Independência

Arbitragem: Ramon Abatti Abel, auxiliado por Eli Alves Sviderski e Giselli Casaril, todos de Santa Catarina.

GolS: Fernando Neto, aos 30 minutos do segundo tempo, e

Cartões amarelos: Leandro Silva e Ricardo Silva (América); Guilherme Santos e Thiago Rodrigues (Paraná)

Público: 3.329

Renda: R$12.903,00

AMÉRICA

Airton; Leandro Silva; Lucas Kal, Ricardo Silva e João Paulo; Zé Ricardo,Juninho e Willian Maranhão (Vitão); Geovane (França) e Diego Ferreira (Rafael Bilu); Júnior Viçosa

Técnico: Felipe Conceição

PARANÁ

Thiago Rodrigues; Éder Sciola (Léo Prinícipe), Fabrício, Leandro Almeida e Guilherme Santos; Luiz Otávio e Fernando Neto; João Pedro (Eduardo Bauerman), Matheus Anjos (Vitinho); Bruno Rodrigues e Jenison. Técnico: Matheus Costa