Chegar às semifinais da Copa do Brasil pela primeira vez na sua história, renderá ao América mais R$ 7 milhões de cota de TV e um acumulado de R$ 24,99 milhões na temporada. Isso é 150% a mais do que o clube lucrou com direitos de transmissão em 2019 e será alcançado até com um empate diante do Internacional, hoje, às 21h30, no Independência.

Lisca tem praticamente a força máxima para a decisão desta quarta-feira (18), contra o Internacional, no Beira-Rio

Isso porque na partida de ida entre os dois clubes pelas quartas de final, semana passada, no Beira-Rio, o Coelho venceu por 1 a 0. O Colorado, para avançar, precisa vencer por dois gols de diferença ou por um, mas aí a decisão será por pênaltis.

Se passar pelo Inter e chegar aos R$ 24,99 milhões de TV em 2020, o América, na arrecadação direta desses direitos, estará ultrapassando o Cruzeiro, algo impensável num futuro recente.

A Raposa, até agora, soma R$ 24,2 milhões de cotas diretas, considerando-se Campeonato Mineiro, Série B e Copa do Brasil.

A vantagem cruzeirense é em relação ao pay-per-view, onde o América opta por um valor fixo, na casa dos R$ 500 mil, e o Cruzeiro por porcentagem em cima da compra feita por sua grande torcida.

No ano passado, quando jogou a Série A e foi semifinalista da Copa do Brasil, o Cruzeiro recebeu R$ 105 milhões da TV. O América, no seu balanço de 2019, lançou um ganho de R$ 10,3 milhões.

Passar pelo Internacional representa grandes façanhas pelo América, dentro e fora de campo.

A FICHA DO JOGO

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Anderson Jesus e João Paulo; Zé Ricardo (Flávio) e Juninho; Ademir, Geovane e Felipe Azevedo; Rodolfo. Técnico: Lisca.

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson (Rodrigo Lindoso ou Praxedes), Peglow (D’Alessandro ou Praxedes). Thiago Galhardo e Marcos Guilherme; Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga.

DATA: 18 de novembro de 2020

HORÁRIO: 21h30

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil

ARBITRAGEM: Vinicius Gonçalves Dias Araujo, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Neuza Ines Back, todos de São Paulo.

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

TRANSMISSÃO: Globo Sportv 2 e Premiere