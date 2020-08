Seguindo a tônica da volta do futebol em Minas Gerais e no Brasil, com duelos com portões fechados, o América resolveu lançar uma nova forma de ter o torcedor por perto. Nesta quarta-feira (5), quando encara o Atlético no jogo de volta das semifinais do Mineiro, o alviverde terá 'ingressos virtuais' vendidos pela internet. Como funciona?

Ao comprar um ticket digital, todos os torcedores receberão recompensas exclusivas, que vão de descontos na Loja do América até camisas usadas no confronto contra o alvinegro.

Os bilhetes estão sendo vendidos aos preços de R$ 15, R$ 30, R$ 60, R$ 200 e R$ 400, com pagamento no cartão de crédito ou boleto bancário.

Confira as recompensas de cada categoria:

Geral - R$ 15

- Ingresso virtual (nominal e numerado)

Arquibancada - R$ 30

- Ingresso virtual (nominal e numerado)

- Cupom de 10% de desconto na Loja do América (uso até o fim de agosto)

- Vídeo de agradecimento personalizado de um atleta (exclusivo para Sócio Onda Verde)

Cadeira - R$ 60 (Limitada a 20 compras)

- Ingresso virtual (nominal e numerado)

- Boné oficial América / Sparta (retirada em até 30 dias, a combinar)

- Visita no CT Lanna Drumond após liberação das autoridades (exclusivo para Sócio Onda Verde)

Área VIP - R$ 200 (Limitada a 5 compras)

- Ingresso virtual (nominal e numerado)

- Camisa autografada pelos jogadores

- Presença no próximo "Café com o Técnico" (exclusivo para Sócio Onda Verde)

- Presença no próximo MatchDay (exclusivo para Sócio Onda Verde)

Camarote - R$ 400 (Limitada a 2 compras)

- Ingresso virtual (nominal e numerado)

- Camisa usada no jogo autografada pelo atleta escolhido

- Presença com acompanhante no próximo "Café com o Técnico" (exclusivo para Sócio Onda Verde)

- Presença com acompanhante no próximo MatchDay (exclusivo para Sócio Onda Verde)

Para mais informações, acesse o site oficial do América.