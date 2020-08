O América lutou muito mas não saiu do empate em 0 a 0 com o Juventude, em Caxias do Sul (RS), na noite de segunda-feira (17), pela quarta rodada da série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Coelho soma cinco pontos em quatro rodadas.

Logo no início, o dono da casa levou susto ao América, finalizando na trave. Após a pressão inicial, o Coelho passou a equilibrar as ações, criando boas chances de gol.

No segundo tempo, o técnico Lisca colocou o atacante Marcelo Toscano no lugar do volante Flávio, aumentando o poder ofensivo e criando boas oportunidades como Rodolfo e Matheusinho.

A melhor chance do Coelho aconteceu aos 38 minutos, quando o atacante Carlos Alberto penetrouna área e chutou com o goleiro abafando. No rebote, Marcelo Toscano cabeceou para o gol, mas a bola foi em cima do zagueiro adversário.

O time americano volta a jogar na sexta-feira, às 19h15, contra o Oeste-SP, na Arena Independência, quando buscará a aproximação do G-4.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 X 0 AMÉRICA

Juventude: Luis Carlos; Luis Ricardo, Augusto, Reynaldo (Genilson) e Helder; João Paulo, Gabriel Bispo (Samuel Santos), Marciel e Renato Cajá (Tarta); Breno (Rafael Silva) e Dalberto. Técnico: Dino Camargo.

América: Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Ricardo, Flávio (Marcelo Toscano), Juninho e Alê (Geovane); Matheusinho (Carlos Alberto) e Rodolfo (Vitão). Técnico: Lisca. Local:

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Árbitro: Ramon Abatti Abel (CBF/SC), auxiliado por Thiaggo Americano Labes (CBF/SC) e Eli Alves (CBF/SC).

Cartões amarelos: Diego Ferreira e Zé Ricardo (América); Genilson e Helder (Juventude-RS)