O clássico Atlético x América só foi aportar no novo Mineirão na quarta temporada da reformada arena, reinaugurada em fevereiro de 2013. Mandante na partida de volta da decisão do Módulo I do Campeonato Mineiro de 2016, o Galo recebeu o Coelho no Gigante da Pampulha, em 8 de maio de 2016, precisando de uma vitória simples para chegar ao título após ser derrotado por 2 a 1, no confronto de ida, no Independência.

E a primeira festa foi americana, que ganhou o título mineiro, depois de 15 anos, com o empate por 1 a 1. Foi só impressão: nos quatro clássicos seguintes no estádio, os atleticanos venceram todos, dois deles por goleada e com direito à famosa “Lei do Ex”.

Fred comemora um dos seus três gols na goleada atleticana por 4 a 1 sobre o América, no Mineirão, na fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro de 2017

Ainda em 2016, no Brasileirão, o Galo fez 3 a 0, com Fred, uma das maiores revelações da história do América, abrindo o placar. No ano seguinte, ele foi protagonista de nova goleada alvinegra, por 4 a 1, pelo Campeonato Mineiro, quando fez um hat-trick.

Em 2019, Alerrandro decretou os 3 a 2 do Galo no final do clássico pela fase classificatória do Estadual, e no ano passado, o Atlético encaminhou a vaga na decisão do Módulo I vencendo por 2 a 1 o clássico de ida da semifinal, no Mineirão.

Velho Mineirão

Considerando o velho Mineirão, a invencibilidade atleticana diante do Coelho é significativa. São mais de 15 anos sem derrota no clássico, numa sequência iniciada em 12 de fevereiro de 2006, com uma vitória por 1 a 0.

A última vitória americana sobre o Atlético, no Gigante da Pampulha, foi em 13 de março de 2005, com um gol de Washington, pela fase classificatória do Campeonato Mineiro.

Depois disso, foram dez confrontos no Mineirão, sendo cinco antes e outros cinco depois da sua reforma. O retrospecto é de seis vitórias alvinegras e quatro empates, um deles o de 2016, com sabor especial para os americanos, que naquele ano venceram o Estadual pela última vez.