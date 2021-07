O América anunciou, na tarde desta terça-feira (27), a chegada do lateral direito Patric. O jogador, de 32 anos, estava livre no mercado após deixar o Sport e o vínculo com o Coelho é válido até dezembro deste ano. O lateral é o 17º contratado para a temporada e se junta a Eduardo e Diego Ferreira para a posição.

Na semana passada, Patric conseguiu a rescisão com o Sport devido aos atrasos de salários, 13º e direito de imagens na 19ª Vara do Trabalho de Recife. Segundo a imprensa de Pernambuco, a diretoria do Leão tentou chegar a um acordo com o jogador, mas sem sucesso.

Patric, que já foi capitão do Sport, também se desentendeu com a diretoria no último mês. O jogador foi cortado da lista de relacionados da partida contra o Cuiabá por indisciplina. Posteriormente, o diretor do clube pernambucano, Fred Domingos, que decisão foi tomada após Patric fazer gestos obscenos para dirigentes do clube após dar assistência para o gol da equipe, na derrota por 2 a 1 contra o São Paulo.

Patric é velho conhecido do futebol mineiro. O jogador teve uma passagem apagada pelo Cruzeiro, em 2009. Em 2011, ele foi contratado pelo Atlético e, entre idas vindas, permaneceu ligado ao clube alvinegro até o ano passado.

