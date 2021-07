O América anunciou, na tarde desta terça-feira (20), a chegada do atacante Chrigor, de 20 anos, que pertence ao Red Bull Bragantino. O jogador é o 16º reforço do Coelho para a temporada e assinou contrato até o fim do ano por empréstimo com a equipe alviverde.

Natural de Cachoeira do Sul (RS), o atleta começou a carreira no Pelotas. Pelo time de Bragança Paulista, ele atuou em dois jogos no Brasileiro e marcou um gol.

Chrigor chega em meio a algumas baixas no ataque do Coelho por conta de lesões. Yan Sasse, Ribamar e Rodolfo são as ausências mais recentes.

Leia Mais:

Em meio a lesões e volta ao Z-4, Mancini ressalta ida da diretoria ao mercado: ‘Tem se esforçado'

Lisca, ex-América, é o novo técnico do Vasco