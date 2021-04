O América oficializou, no fim da manhã desta segunda-feira (5), a contratação do meia-atacante Bruno Nazário. Aos 26 anos, o jogador, vinculado ao Hoffenheim, da Alemanha, chega por empréstimo até dezembro de 2021.

O atleta já vinha treinando no CT Lanna Drumond com o restante dos companheiros há alguns dias, esperando o desfecho das negociações entre os clubes. A expectativa agora é pela publicação do nome no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), para estar apto a defender o Coelho no duelo com o Patrocinense, na próxima quinta, às 17h30, no Independência, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

Currículo

Essa será a segunda passagem de Bruno Nazário pelo América. A primeira ocorreu rapidamente, em 2013, quando foi negociado ao Hoffenheim, antes mesmo de estrear pelo Alviverde.

Revelado pelo Cascavel-PR, Nazário teve passagens ainda por Figueirense, Tombense, Lechia Gdansk-POL, Cruzeiro, Guarani, Athletico-PR e Botafogo, equipe em que atuou na temporada passada.

O ponto alto da carreira de Bruno até o momento foi na passagem pelo Furacão, quando conquistou os títulos da Copa Sul-Americana (2018) e da Copa do Brasil (2019).

Bruno Nazário é o sétimo reforço do América para a temporada. Antes dele, chegaram ao Coelho o zagueiro Ricardo Silva, o volante Juninho Valoura e os atacantes Luiz Fernando, Yan Sasse, Leandro Carvalho e Ribamar.

Ficha do jogador

Nome completo: Bruno dos Santos Nazário

Data de nascimento: 9/2/1995

Local de nascimento: Cascavel (PR)

Altura: 1,78 m

Clubes: Cascavel-PR (até 2010), Figueirense-SC (2010 a 2013), Tombense-MG (2013), América (2013), Hoffenheim-ALE (2013 a 2014), Lechia Gdansk-POL (2014 a 2015), Cruzeiro-MG (2016), Guarani-SP (2017 a 2018), Athletico-PR (2018 a 2019) e Botafogo-RJ (2020 a 2021).

Principais títulos: Copa Sul-americana (2018), Copa do Brasil (2019), Copa Suruga Bank (2019) e Campeonato Paulista Série A-2 (2018).