Inconformados com a não marcação de um pênalti no fim da partida de volta da decisão do Mineiro diante do Atlético, os jogadores do América protestaram bastante contra a arbitragem comandada por Felipe Fernandes de Lima, a ponto de optarem por não receber a medalha de vice-campeões.

Em suas redes sociais, porém, o clube fez um post, preferindo salientar a campanha positiva na competição. No mata-mata, aliás, o time alviverde ficou invicto, com dois triunfos sobre o Cruzeiro, nas semifinais, e dois empates com o Galo, apesar da perda do título.

“Lutamos até o fim e assim será até o fim do ano. Vamos muito unidos em busca do principal objetivo da temporada”, escreveu o América.

CABEÇA ERGUIDA! 💪🏿



Lutamos até o fim e assim será até o fim do ano. Vamos muito unidos em busca do principal objetivo da temporada.



VAMOS, #COELHÃO! #CoelhãoSérieA #PraCimaDelesCoelho #SomosSparta pic.twitter.com/DbLUpCHJTg — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) May 22, 2021

O Coelho passa a pensar agora no Brasileiro. No dia 30 (domingo), às 16h, a equipe visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em sua estreia na Série A.