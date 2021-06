O América chegou ao quinto jogo sem vitória e sem marcar gol com a derrota de 1 a 0 para o Corinthians, neste domingo, no Independência, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Coelho ainda não somou ponto na competição, pois na estreia foi derrotado pelo Athletico-PR, no último domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba, também por 1 a 0.

O desempenho do time comandado pelo técnico Lisca preocupa num momento tão importante da temporada, pois o grande desafio americano é se manter na Primeira Divisão nacional, pela primeira vez em sua história, numa competição que teve rebaixamento.

O futebol envolvente do ano passado, que fez do América uma das sensações da Copa do Brasil, onde foi semifinalista, está cada vez mais distante da temporada 2021.

O único gol do jogo saiu no primeiro tempo. O atacante Gustavo Mosquito invadiu a área e foi derrubado pelo lateral-esquerdo Marlon. Fábio Santos cobrou e decretou o 1 a 0.

O Coelho volta a campo na próxima quarta-feira (9), quando encara o Criciúma, às 21h30, no Heriberto Hulse, no interior caterinense, na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Na última quarta-feira (2), os dois cubes empataram sem gols no Independência e quem vencer em Criciúma se classifica. Nova igualdade, por qualquer placar, leva a decisão da vaga para os pênaltis.

Pelo Brasileirão, o América volta a campo no próximo domingo (13), quando encara o atual bicampeão Flamengo, às 20h30, no Maracanã.

A FICHA DO JOGO

AMÉRICA 0

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira (Eduardo), Eduardo Bauermann Anderson e Marlon (Alan Ruschel); Zé Ricardo (Gustavo), Juninho e Alê; Ademir, Felipe Azevedo (Ribamar) e Rodolfo (Bruno Nazário). Técnico: Lisca

CORINTHIANS 1

Cássio; Fágner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Roni (Ramiro), Cantillo (Camacho), Araos (Lucas Piton) e Luan (Léo Natel); Gustavo Mosquito. Técnico: Sylvinho

DATA: 6 de junho de 2021

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

GOLS: Fábio Santos, aos 28 minutos do primeiro tempo

ARBITRAGEM: Marcelo de Lima Henrique (RJ), auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Márcio Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

CARTÃO AMARELO: Eduardo Bauermann (América); Araos e Camacho (Corinthians)