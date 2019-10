Quatro dias depois de vencer o líder Bragantino e entrar no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o América deixou o grupo que garante vaga na Primeira Divisão nacional do ano que vem na noite deste sábado (12) com a derrota por 2 a 1, de virada, para o Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, na partida que encerrou a 27ª rodada da competição.

Com a vitória do Coritiba por 1 a 0 sobre o Criciúma, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, em partida que foi disputada às 16h30, o Coelho entrou em campo, às 19h, para encarar o Figueira, sabendo que precisava dos três pontos para voltar a integrar o G-4 da Série B.

Apesar da necessidade da vitória para seguir integrando o grupo que garante vaga na Série A do ano que vem, o América foi inferior ao Figueirense na etapa inicial. E isso ficou evidenciado pelo fato de o goleiro Airton ter sido o melhor em campo, com pelo menos três boas intervenções.

Mas além de competência, o time de Felipe Conceição tem contando também com a sorte nesta arrancada na Série B. E aos 41 minutos, quando a pressão catarinense já não era tão forte, após cobrança de escanteio da esquerda pelo lateral João Paulo, a bola foi desviada e encontrou o zagueiro João Cubas, de 19 anos, que fez sua estreia no time principal no Orlando Scarpelli, substituindo Ricardo Silva. O garoto acertou o ângulo esquerdo de Pegorari, que ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol americano.

Virada

Na segunda etapa, o Figueirense mais uma vez começou melhor que o América e chegou ao empate aos 11 minutos, com Breno, que tinha voltado do intervalo no lugar de Andrigo.

A igualdade empolgou o time da casa e inibiu ainda mais o Coelho, que levou a virada em seguida, aos 15 minutos. Breno chutou cruzado da esquerda, Lucas Kal foi tentar salvar, mas acabou marcando contra.

Felipe Conceição tentou melhorar o desempenho da sua equipe colocando Geovane no lugar de Willian Maranhão, e Felipe Azevedo na vaga de Diego Ferreira. Mas as duas mudanças não surtiram efeito imediato, pois o Figueirense seguiu comandando as ações, mantendo o goleiro Airton como o melhor em campo, pois aos 18 e 20 minutos ele fez duas grandes defesas.

Desespero

A desvantagem fez o América partir para o desespero, inclusive com Marcelo Toscano entrando no lugar do volante Zé Riardo. Já o Figueirense, que nem com a vitória deixou a lanterna da Série B, passou a se preocupar em defender o resultado, pois não vencia há 18 rodadas. Os últimos três pontos tinham sido conquistados exatamente diante do Coelho, na goleada de 4 a 0, no Independência, no turno, no resultado que determinou a queda de Maurício Barbieri e a entrada de Felipe Conceição no comando técnico americano.

O América volta a campo na próxima terça-feira (15), quando encara mais um time que integra a zona de rebaixamento, pois seu adversário será o Vila-Nova-GO, que ocupa a 17ª posição. A partida, válida pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, será disputada às 20h30, no Estádio Independência.

A ficha do jogo

FIGUEIRENSE 2

Pegorari; Luís Ricardo, Pereira, Ruan Renato e Conrado; Patrick, Tony e Andrigo (Breno); Jefferson Renan, Felipe Mateus (Odilávio) e Yuri Mamute (Rafael Marques). Técnico: Márcio Coelho

AMÉRICA 1

Airton; Leandro Silva, Lucas Kal, João Cubas e João Paulo; Zé Ricardo (Marcelo Toscano), Juninho e Willian Maranhão (Geovane); Diego Ferreira (Feliepe Azevedo), Matheusinho e Júnior Viçosa. Técnico: Felipe Conceição

MOTIVO: 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

DATA: 12 de outubro de 2019

LOCAL: Estádio Orlando Scarpelli

CIDADE: Florianópolis

GOL: João Cubas, aos 41 minutos do primeiro tempo; Breno, aos 11, e Lucas Kal (contra), aos 15 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: José Mendonça da Silva Júnior, auxiliado por Jefferson Cleiton Piva da Silva e João Fábio Machado Brischiliari, todos do Paraná

CARTÕES AMARELOS: Felipe Mateus e Ruan Renato (Figueirense); Lucas Kal (América)

PÚBLICO: 2.982

RENDA: R$ 53.840,00