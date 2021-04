A queda de rendimento dentro de campo custou ao América a vice-liderança do Campeonato Mineiro. Após perder para o Atlético, por 3 a 1, no Mineirão, e empatar com o Patrocinense, em 1 a 1, no Independência, o time comandado por Lisca foi derrotado neste domingo (11), por 2 a 1, para o Tombense, em Tombos, e acabou ultrapassado pelo Cruzeiro, vencedor do clássico contra o Galo.

O Alviverde se manteve com 16 pontos e, agora, está a um da Raposa, que assumiu a segunda colocação na classificação. Por sua vez, o Gavião-Carcará foi a 13, em sexto lugar e com um jogo a menos.

Os gols do Tombense foram marcados por Daniel Amorim e Keké. Anderson fez o de honra do América.

Próximos desafios

O Coelho volta suas atenções para a segunda fase da Copa do Brasil. Na quarta-feira (14), o Coelho recebe o Ferroviário (CE), no Independência, às 19h.

No mesmo dia, a equipe de Tombos visita o Boa, às 16h, no Melão, em jogo adiado da oitava rodada do Mineiro. Será a chance de os comandados de Bruno Pivetti chegarem ao G-4.

O jogo

Assim como aconteceu contra o Patrocinense, o América fez um primeiro tempo morno. O Tombense, por sua vez, não apenas se aproveitou da apatia inicial do Coelho como se mostrou guerreiro e taticamente eficiente.

Com gols de Daniel Amorim, aos 12 minutos, e Keké, aos 17, o time de Tombos abriu 2 a 0 muito facilmente. Os tentos forçaram o Alviverde a dar uma satisfação em campo. Aos 43, Anderson diminuiu o placar.

O América melhorou na segunda etapa, construiu jogadas para empatar, mostrou raça... Mas faltou o principal: capricho. Tanto no último passe, quanto na finalização, o Coelho pecou muito. Ainda reclamou de dois pênaltis não assinalados.

Autor do gol do empate com o Patrocinense, Ribamar bem que tentou, porém não foi feliz dessa vez. Lisca ainda promoveu a estreia de Juninho Valoura, no fim da partida, mas o meio-campista não teve muito tempo para ajudar.

A FICHA DO JOGO

TOMBENSE 2 X 1 AMÉRICA

TOMBENSE

Felipe Garcia; David, Wesley, Moisés (Matheus Lopes) e João Paulo (Manoel); Rodrigo, Paulinho Dias e Jhemerson (Marquinhos); Keké, Daniel Amorim (Rubens) e Rodrigo Carioca (Everton Galdino). Técnico: Bruno Pivetti

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira (Léo Passos), Anderson, Eduardo Bauermann e João Paulo (Ribamar); Zé Ricardo, Juninho e Gustavo; Alê (Juninho Valoura), Toscano (Bruno Nazário) e Rodolfo. Técnico: Lisca

DATA: 11 de abril de 2021

ESTÁDIO: Antônio Guimarães de Almeida (Almeidão)

CIDADE: Tombos

MOTIVO: 9ª rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Emerson de Almeida Ferreira, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Vivaldi Pedro Baeta

CARTÕES AMARELOS: Moisés, Paulinho Dias (Tombense); Gustavo (América)

GOLS: Daniel Amorim aos 12 minutos, Keké aos 17 e Anderson aos 43 do primeiro tempo