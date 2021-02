O América teve duas baixas de última hora para a estreia do Campeonato Mineiro. Para o duelo deste sábado (27), contra o Boa Esporte, o técnico Lisca perdeu o zagueiro Joseph e o volante Juninho.

De acordo com a assessoria do alviverde, a dupla foi dignosticada com resultado positivo para a Covid-19 e se encontram em isolamento, seguindo as orientações do Departamento Médico.