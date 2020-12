O América entra em campo nesta quarta-feira (30) para fazer história. Já com a melhor campanha de seus 108 anos de vida na Copa do Brasil, o Coelho encara o Palmeiras, na Arena Independência, e tenta a vaga na grande decisão do milionário Torneio. No jogo de ida, em São Paulo, empate por 1 a 1. Nesta noite, quem vencer, leva.

Considerando as campanhas dos times mineiros nesta década, caso o Coelho avance, será a quinta vez que pelo menos um clube representa o Estado na briga pelo segundo caneco mais importante do país.

Em 2014, Atlético e Cruzeiro fizeram a grande final e o Galo deu a volta olímpica. Em 2016, o Alvinegro teve a chance do bicampeonato, mas esbarrou no Grêmio de Renato Portaluppi.

Em 2017, Minas Gerais novamente voltou ao topo. Fazendo história com o inédito "bi consecutivo", o Cruzeiro superou Flamengo e Corinthians e ficou com a taça. A Raposa, inclusive, é a maior recordista no Torneio, com seis títulos ao todo.

América e Palmeiras se enfrentam a partir das 21h30, na Arena Independência.