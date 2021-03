Após três rodadas de Campeonato Mineiro, somente três dos 12 clubes participantes permanecem invictos, e dois deles se enfrentam neste sábado (13), às 21h, no Independência. Com nove pontos e 100% de aproveitamento, o vice América recebe a quarta colocada, a Caldense, dona de cinco pontos (dois empates e um triunfo) – o líder Atlético (nove pontos) é o outro time que ainda não perdeu no Estadual.

Para o duelo com a Veterana, o Coelho pode promover a estreia do atacante Leandro Carvalho, ex-Ceará e que esteve ausente dos primeiros desafios do time da capital mineira na temporada, por conta da Covid-19.

Apto a entrar em campo e debutar pelo América, o avante promete empenho máximo para ajudar a equipe a permanecer invicta e com 100% na competição. E, quem sabe, na liderança. Às 16h30, os comandados de Lisca torcem por um tropeço do Galo contra o Patrocinense, também no Horto.

“Pude recuperar, voltar bem e estou bem. Já comecei a dar meu melhor nos treinamentos, porém foi importante olhar para minha saúde nesse período, pois essa doença é muito perigosa. Espero estar à disposição no jogo de sábado. Quero seguir forte na caminhada para atuar em todos os duelos e ajudar sempre”, disse Carvalho.

Leandro Carvalho pode estrear pelo América neste sábado, contra a Caldense

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA X CALDENSE

AMÉRICA

Cavichioli; Thalys, Messias, Anderson e João Paulo (Carlos Junio); Flávio, Juninho e Alê; Leandro Carvalho (Gustavinho), Ademir e Rodolfo

Técnico: Lisca

CALDENSE

João Paulo; Danilo Belão, Jonathan, Morais e Verrone; Lucas Silva, Gabriel Tonini, Bruno Oliveira e David Lazari; Rafael Peixoto e Amarildo

Técnico: Marcus Grippi

Motivo: Quarta rodada do Campeonato Mineiro

Data: 13 de março de 2021 (sábado)

Horário: 21h

Local: Independência

Cidade: Belo Horizonte

Transmissão: Premiere