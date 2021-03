Apesar de não citar o volante Juninho, do Fortaleza, e o meia Bruno Nazário, ex-Botafogo, que tendem a ser novos reforços do América para a temporada, Euler Araújo, membro do Conselho de Administração do Coelho, afirma que contratações serão feitas para o elenco alviverde. E diz que o planejamento do clube está sendo feito visando à permanência na elite nacional. “Firmar o pé na Série A é o grande projeto deste ano”.

“A gente tem planejamento para três competições. Primeiro, a conquista do Campeonato Mineiro, e o América entra firme na disputa. A segunda, uma campanha igual ou melhor a que fizemos no ano passado na Copa do Brasil. E no Brasileiro, a gente não nega: nossa permanência, nosso grande troféu. Não só a permanência, como dar continuidade ao projeto de elevação do patamar do América”, afirmou.

Mas para isso, será preciso reforçar o grupo de jogadores. E é neste ponto que surgem as grandes dificuldades do Alviverde.

“Não só com o América. A pandemia trouxe problemas financeiras a todas as equipes. Ano passado conseguimos equilibrar o que estava orçado graças à excepcional campanha na Copa do Brasil. Mas o América trabalha com um orçamento, que ainda não está fechado, e vamos trabalhar para tentar aumentar esse orçamento. Aliar ousadia com responsabilidade. Se quiser permanecer na Série A, tem que elevar um pouquinho esse patamar”, comentou.

Zaga

Além disso, ressaltou que com a saída de Messias, o Coelho está de olho em nomes para preencherem a lacuna.

“Estamos muito satisfeitos com os zagueiros que a gente tem. Temos a quantidade mínima de zagueiros para uma competição, e se evidentemente aparecer um bom negócio para formar um pouco mais o elenco... O mercado está aberto, vamos trazer reforços. E possivelmente vamos trazer para a zaga”, disse.