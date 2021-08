Ademir marcou o gol da vitória americana Ademir marcou o gol da vitória americana

O América enfim se recuperou na Série A do Campeonato Brasileiro. Depois de 36 dias sem sentir o gosto da vitória, o Coelho venceu o Fluminense, na tarde deste domingo (8), por 1 a 0, no Independência, e encerrou sua sequência de cinco jogos sem triunfos na competição nacional. Com o resultado, o time mineiro subiu para o 17º lugar, com 14 pontos, e passa a sonhar em conseguir deixar o Z-4, estando a apenas um ponto de sair da zona de rebaixamento do torneio.

